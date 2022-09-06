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заборона (384) будівництво (2054)

Рада заборонила використання азбесту в будівництві

Новини БізнесЦензор Нерухомість

шифер,асбест

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про громадське здоров’я (4142), який передбачає заборону використання азбесту в будівництві.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

"Шкідливого та небезпечного азбесту у будівництві більше не буде! Ми заборонили використовувати цей канцерогенний матеріал законопроєктом №4142, сьогодні ми ухвалили його в цілому", – написала Шуляк.

Зокрема, це означає:

  • заборону використовувати азбест;
  • заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом.

"Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов", – додала Шуляк.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+10
Азбест-надзвичайно шкідливий матеріал.Не потрібно Вам тут своє невігластво показувати.Інша справа,що ще у цей закон зеленоморді тупаки натикали.
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06.09.2022 21:58
+7
брехня про азбест нічим не обґрунтована, але підкріплена баблом виробників товарів з металі і пластику
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06.09.2022 20:34
+7
Що долбойобам не йметься.Про заборону асвальту треба закон приняти він теж шкідливий.
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06.09.2022 20:47
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брехня про азбест нічим не обґрунтована, але підкріплена баблом виробників товарів з металі і пластику
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06.09.2022 20:34 Відповісти
Всю жизнь знали, что асбест действительно вредный
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06.09.2022 22:23 Відповісти
в які ще дурниці ви вірите все життя?
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06.09.2022 23:25 Відповісти
Верю и знаю, что скоро ВСУ освободит нашу страну, а такие как ты перестанут зарабатывать на тупых коментах
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06.09.2022 23:35 Відповісти
не потрібно ховатись за ВСУ.
давайте про тупі коменти і шкоду асбесту.
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06.09.2022 23:40 Відповісти
рівень культури борців з асбестом просто неймовірний.
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07.09.2022 21:02 Відповісти
хто знав і звідки, бо так десь напейсали?
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07.09.2022 06:14 Відповісти
а в яких країнах він використовується? в росії?
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06.09.2022 23:24 Відповісти
асбест - така ж афера як і озонова дірка над Антарктидою.
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06.09.2022 23:26 Відповісти
не в, а "на" і не р..ії а підарасії. питання не в тому де він ще використовується, а в тому, що його шкідливість це брехня.
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07.09.2022 06:16 Відповісти
Неправда він дуже шкідливий,в Європі він вже років 40 а то й більше під забороною.Наша рання смертність в порівнянні з іншими і від цього теж.Я працював на будівництві знаю повірте мені.Навіть з старих будинків де є азбест не можна його просто викинути,а мають забирати спеціальні компанії які мають ліцензію.А просто викинути кримінальна відповідальність.
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07.09.2022 14:52 Відповісти
Що долбойобам не йметься.Про заборону асвальту треба закон приняти він теж шкідливий.
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06.09.2022 20:47 Відповісти
Ну наверное у вас в рашке действительно асфальт запрещен)
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06.09.2022 22:25 Відповісти
Десятиліттями користувалися і не було вредно.
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06.09.2022 21:11 Відповісти
Азбест-надзвичайно шкідливий матеріал.Не потрібно Вам тут своє невігластво показувати.Інша справа,що ще у цей закон зеленоморді тупаки натикали.
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06.09.2022 21:58 Відповісти
дурня.
які дослідження про це свідчать?
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06.09.2022 23:28 Відповісти
... обізвали мій допис,не сходивши до "дохтора" Гугла.Я не збираюсь заповнювати прогалини в вашій освіті.
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07.09.2022 12:37 Відповісти
"

Почему пытались запретить производство материалов на основе асбеста?

В июне 2017 года Министерством здравоохранения Украины был принят Приказ (позже отмененный), запрещающий использование асбеста и его производных, как вредных и опасных для здоровья. Пытались запретить производство любых асбестосодержащих материалов, включая и материалы для строительной сферы, такие как шифер. И это при том, что большая часть жилых домов в стране покрыта именно шифером из хризотилового асбеста, так как это достаточно недорогой материал и, при этом, долговечный.

Почему же так произошло, почему пытались запретить асбест? Уникальный минерал был запрещен на территории Европы. Это послужило поводом для подобных шагов и у нас. К сожалению, не был учтен тот факт, что в западных странах экспертные заключения основывались на оценке влияния на здоровье амфибол-асбеста, который широко применялся там. В странах же бывшего соцлагеря в ходу был только хризотил-асбест, который добывался на территории России и Казахстана.

В чем разница между видами асбеста

Химический состав, структура и свойства хризотилового асбеста существенно отличаются от амфиболовых видов асбеста. И влияние на организм человека совершенно разное. Амфибол является кислотостойким силикатом железа и имеет форму острых иголок которые, попадая в легкие, травмируют их ткани и практически не выводятся из организма. Вот почему Европа и весь мир отказался от него.

Хризотил же является силикатом магния и имеет форму мягких шелковистых волокон, которые без проблем расщепляются кислой средой легких и выводятся из организма уже спустя месяц.

Итак, после проведения медицинских исследований было выявлено, что амфиболовый асбест оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поэтому был введен запрет на асбест. Но это касается только амфибола. Те же научные исследования показали, что хризотил-асбест не опасен для организма при контролируемом использовании. Для потребителя изделия с содержанием хризотила привлекательны не только благодаря практичности, термостойкости и легкости в монтаже. Но и цена на асбест очень демократична и по карману всем слоям населения."

в кого прогалани в освіті?
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07.09.2022 12:43 Відповісти
Радий,що ви мене почули,продовжуйте співпрацю з Гугл.
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07.09.2022 12:49 Відповісти
чукча тока пісатєль?
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07.09.2022 12:53 Відповісти
тебе в гуглі забанили?
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07.09.2022 15:06 Відповісти
довго думав?
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07.09.2022 15:35 Відповісти
я впевнений Вітя шо тебе і радіація не бере... от раньше не було радіаціі і жили по 100 год.. давай вітя - в Ірпінь на розбір завалів без респіратора.. вперед... ще можеш фарбою на свинці намазатися... нічого не буде, спорим?
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03.10.2022 15:58 Відповісти
не бере. я з півночі Житомирщини. граніти, бідні уранові руди... природний фон підвищений.

Почему пытались запретить производство материалов на основе асбеста?

В июне 2017 года Министерством здравоохранения Украины был принят Приказ (позже отмененный), запрещающий использование асбеста и его производных, как вредных и опасных для здоровья. Пытались запретить производство любых асбестосодержащих материалов, включая и материалы для строительной сферы, такие как шифер. И это при том, что большая часть жилых домов в стране покрыта именно шифером из хризотилового асбеста, так как это достаточно недорогой материал и, при этом, долговечный.

Почему же так произошло, почему пытались запретить асбест? Уникальный минерал был запрещен на территории Европы. Это послужило поводом для подобных шагов и у нас. К сожалению, не был учтен тот факт, что в западных странах экспертные заключения основывались на оценке влияния на здоровье амфибол-асбеста, который широко применялся там. В странах же бывшего соцлагеря в ходу был только хризотил-асбест, который добывался на территории России и Казахстана.

В чем разница между видами асбеста

Химический состав, структура и свойства хризотилового асбеста существенно отличаются от амфиболовых видов асбеста. И влияние на организм человека совершенно разное. Амфибол является кислотостойким силикатом железа и имеет форму острых иголок которые, попадая в легкие, травмируют их ткани и практически не выводятся из организма. Вот почему Европа и весь мир отказался от него.

Хризотил же является силикатом магния и имеет форму мягких шелковистых волокон, которые без проблем расщепляются кислой средой легких и выводятся из организма уже спустя месяц.

Итак, после проведения медицинских исследований было выявлено, что амфиболовый асбест оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поэтому был введен запрет на асбест. Но это касается только амфибола. Те же научные исследования показали, что хризотил-асбест не опасен для организма при контролируемом использовании. Для потребителя изделия с содержанием хризотила привлекательны не только благодаря практичности, термостойкости и легкости в монтаже. Но и цена на асбест очень демократична и по карману всем слоям населения."
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03.10.2022 18:18 Відповісти
хтось лиже шифер чи закусує ним ? В мене в місті магістральні водопровідні труби азбестові !!!! ТО з логіки випливає,що всі поголовно,або принаймі кожен другий мали би хворіти раком.Азбест шкідливий тільки при вдиханні,це правда.Але причому тут шифер.Люди тут вже виразились-це страшна афера,пролобійована виробниками металочерепиці і іншого фуфла.
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07.09.2022 00:00 Відповісти
Не потрібно і вам свою необізнаність на загальний огляд виставляти .Азбест шкідливий у вільному стані , у зв'язаному він не несе ніякої небезпеки.Якби він був таким агрествним як його дехто прагне показати , то нікого уже б на світі серед живих не було , бо шифер - це азбест зв'язаний цементом , присутній повсюдно . Між групами впливу що лобіюють виробників точиться конкурентна боротьба де всі методи прийнятні .Так воюють між собою виробники піностиролу і мінвати , розхвалюють свою продукцію виробники осб плит і гудять дсп врешті вихваляють екологічність своєї продукції виробники електрокарів , забувши при цьому згадати що від виробництва АКБ для цих авто викидів більше аніж за весь період експлуатації авто з ДВЗ .
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07.09.2022 10:45 Відповісти
Вчіться коротко і по суті справи .Мова йшла про азбест,до чого приплели ще цілий ряд шкідливих випробництв - щоб підтвердити шкоду азбесту і протиречити самому собі ? .
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07.09.2022 12:33 Відповісти
Так зрозумів що маю справу з великим спецом використання азбесту у будівництві (( вмостився вчитися - то де там у нас на будовах азбест у чистому вигляді використовують ? (( Прохання не плутати з "алебастром" .
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07.09.2022 15:05 Відповісти
Що за маячня!? Законопроєкт 4142 не про азбест. Він започатковує медичний апартеїд. Прочитайте текст і прозрієте, що зелені з ОПЗЖ-опами проголосували.
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06.09.2022 21:12 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4142&skl=10
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06.09.2022 23:41 Відповісти
Не бреши.
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07.09.2022 10:53 Відповісти
Брешуть собаки. А ти, погано відробляєш свою пайку у Ляшка. Будь-хто притомний може прочитати весь текст законопроєкту і побачити там багато "сюрпризів".
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07.09.2022 15:50 Відповісти
ЦІКАВО Законопроект 4142

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06.09.2022 21:44 Відповісти
Пздц які турботливі нардепи! А я то все думаю якого хера люди навкруги помирають? А виявилося що від шиферу! Піду завтра шифер поб"ю на хаті бо він шкідливий як виявилося ,народними дослідниками!
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06.09.2022 22:41 Відповісти
нарешті заборонили азбест! Щороку від хвороб спричинених азбестом помирає 100 000 людей...
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06.09.2022 23:23 Відповісти
та по 100 000 000. щодня.
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06.09.2022 23:30 Відповісти
Не может быть! Наконец-то! А то все рассказывали, что есть вредный и не вредный асбест...
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07.09.2022 00:37 Відповісти
цей закон - одна з вимог до вступу в ЄС, більше того, згідно з умови про асоціацію з ЄС потрібно було заборонити цей матеріал ще в 2021
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07.09.2022 07:40 Відповісти
Краще було потрібно твоїм батькам заборонити розмножувати таких, як ти.
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07.09.2022 10:50 Відповісти
Ніхто Україну в ЄС найближчі 10 років навіть не запросить, а відновлювати пошкоджені дахи, особливо по селам чим планують? Шифер найдешевший і практичний варіант. Почитайте про шкоду азбесту який використовують в нашому шифері, а потім щось говоріть. Країною керують неуки і бездарі і злочинці
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07.09.2022 10:38 Відповісти
Все правильно написано , тільки вони країною не керують а як кліщі з неї кров смокчуть !
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07.09.2022 10:48 Відповісти
азбест який використовують в нашому шифері цілком безпечний
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07.09.2022 12:46 Відповісти
Вважаю, що на сьогодні одним з найкращих покрівельним матеріалом є шифер. Це і довговічність, це і відсутність кондендесату, це і вартість, це і нешкідливість та інші плюси. Так, так нешкідливість. Довгий час вивчав, чому заявляють, що азбест шкідливий. Не знайшов ні одного наукового дослідження, яке вказує на шкідливість азбесту. Так як і коноплі, ртуті. Закон 4142 напрвлений на генецид українців.
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07.09.2022 10:49 Відповісти
это патаму чьта опасно кидать шифер в костер я так понимаю?
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07.09.2022 14:48 Відповісти
 
 