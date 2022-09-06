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Рада заборонила використання азбесту в будівництві
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про громадське здоров’я (4142), який передбачає заборону використання азбесту в будівництві.
Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.
"Шкідливого та небезпечного азбесту у будівництві більше не буде! Ми заборонили використовувати цей канцерогенний матеріал законопроєктом №4142, сьогодні ми ухвалили його в цілому", – написала Шуляк.
Зокрема, це означає:
- заборону використовувати азбест;
- заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом.
"Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов", – додала Шуляк.
Топ коментарі
+10 ТутАхламон
показати весь коментар06.09.2022 21:58
+7 Alexx Lexton c1cccab8
показати весь коментар06.09.2022 20:34
+7 Вільна Людина.
показати весь коментар06.09.2022 20:47
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давайте про тупі коменти і шкоду асбесту.
які дослідження про це свідчать?
Почему пытались запретить производство материалов на основе асбеста?
В июне 2017 года Министерством здравоохранения Украины был принят Приказ (позже отмененный), запрещающий использование асбеста и его производных, как вредных и опасных для здоровья. Пытались запретить производство любых асбестосодержащих материалов, включая и материалы для строительной сферы, такие как шифер. И это при том, что большая часть жилых домов в стране покрыта именно шифером из хризотилового асбеста, так как это достаточно недорогой материал и, при этом, долговечный.
Почему же так произошло, почему пытались запретить асбест? Уникальный минерал был запрещен на территории Европы. Это послужило поводом для подобных шагов и у нас. К сожалению, не был учтен тот факт, что в западных странах экспертные заключения основывались на оценке влияния на здоровье амфибол-асбеста, который широко применялся там. В странах же бывшего соцлагеря в ходу был только хризотил-асбест, который добывался на территории России и Казахстана.
В чем разница между видами асбеста
Химический состав, структура и свойства хризотилового асбеста существенно отличаются от амфиболовых видов асбеста. И влияние на организм человека совершенно разное. Амфибол является кислотостойким силикатом железа и имеет форму острых иголок которые, попадая в легкие, травмируют их ткани и практически не выводятся из организма. Вот почему Европа и весь мир отказался от него.
Хризотил же является силикатом магния и имеет форму мягких шелковистых волокон, которые без проблем расщепляются кислой средой легких и выводятся из организма уже спустя месяц.
Итак, после проведения медицинских исследований было выявлено, что амфиболовый асбест оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поэтому был введен запрет на асбест. Но это касается только амфибола. Те же научные исследования показали, что хризотил-асбест не опасен для организма при контролируемом использовании. Для потребителя изделия с содержанием хризотила привлекательны не только благодаря практичности, термостойкости и легкости в монтаже. Но и цена на асбест очень демократична и по карману всем слоям населения."
в кого прогалани в освіті?
Почему пытались запретить производство материалов на основе асбеста?
В июне 2017 года Министерством здравоохранения Украины был принят Приказ (позже отмененный), запрещающий использование асбеста и его производных, как вредных и опасных для здоровья. Пытались запретить производство любых асбестосодержащих материалов, включая и материалы для строительной сферы, такие как шифер. И это при том, что большая часть жилых домов в стране покрыта именно шифером из хризотилового асбеста, так как это достаточно недорогой материал и, при этом, долговечный.
Почему же так произошло, почему пытались запретить асбест? Уникальный минерал был запрещен на территории Европы. Это послужило поводом для подобных шагов и у нас. К сожалению, не был учтен тот факт, что в западных странах экспертные заключения основывались на оценке влияния на здоровье амфибол-асбеста, который широко применялся там. В странах же бывшего соцлагеря в ходу был только хризотил-асбест, который добывался на территории России и Казахстана.
В чем разница между видами асбеста
Химический состав, структура и свойства хризотилового асбеста существенно отличаются от амфиболовых видов асбеста. И влияние на организм человека совершенно разное. Амфибол является кислотостойким силикатом железа и имеет форму острых иголок которые, попадая в легкие, травмируют их ткани и практически не выводятся из организма. Вот почему Европа и весь мир отказался от него.
Хризотил же является силикатом магния и имеет форму мягких шелковистых волокон, которые без проблем расщепляются кислой средой легких и выводятся из организма уже спустя месяц.
Итак, после проведения медицинских исследований было выявлено, что амфиболовый асбест оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поэтому был введен запрет на асбест. Но это касается только амфибола. Те же научные исследования показали, что хризотил-асбест не опасен для организма при контролируемом использовании. Для потребителя изделия с содержанием хризотила привлекательны не только благодаря практичности, термостойкости и легкости в монтаже. Но и цена на асбест очень демократична и по карману всем слоям населения."