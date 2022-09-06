Євросоюз планує направити надприбутки енергетичних компаній на субсидії для населення

Єврокомісія запропонує спрямувати додаткові прибутки енергетичних компаній від високих цін на газ та електроенергію на допомогу споживачам.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідна пропозиція комісії ще тільки має з'явитися", – сказав речник ЄК.

Водночас він зауважив, що у Єврокомісії не вживають терміну "податок на надприбуток" енергетичних компаній, а говорять про допомогу споживачам, яких необхідно підтримати в умовах вкрай високих цін на газ.

Таким чином Мамер відповідав на прохання прокоментувати домовленість Франції та Німеччини про введення спеціального збору на надприбуток енергетичних компаній, пропозиція за яким нібито увійшла до неофіційного документа ЄК, який попередньо розсилається державам-членам Євросоюзу напередодні Ради ЄС з енергетики 9 вересня.

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Попередивши, що він не може коментувати не затверджений чорновий документ, представник ЄК нагадав опубліковані напередодні повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, які пропонують, на його думку, більш точне формулювання. У них голова Єврокомісії закликає "допомогти вразливим споживачам та підприємствам вистояти перед високою вартістю рахунків на енергію".

"У будь-якому випадку, те, що визнають усі: у структурі ринку на даний момент присутня певна кількість операторів, які продають електроенергію за цінами, що визначаються типами технологій, які не використовуються цими операторами. Наведу спрощений приклад: виробники відновлюваної енергії продають її за ціною, яка була постійно прив'язана до газу", – пояснив Мамер.

За його словами, все, що "можна обговорювати сьогодні, це як виправити цю ситуацію, яка дає виробникам таких категорій додаткові прибутки, щоб допомогти споживачам і підприємствам".

Речник Єврокомісії зауважив, що вирішення цього питання поки що не знайдено.

"Але говорити про оподаткування або щось інше означало б випереджати наші міркування, тому що до цього ми ще не дійшли", – додав Мамер.