Єврокомісія офіційно ініціювала скасування спрощеної видачі віз для росіян (оновлено)

Пропозиція про призупинення полегшеного візового режиму між Європейським Союзом і РФ затверджена Єврокомісією, очікується, що тепер Рада ЄС пізніше цього тижня схвалить цю пропозицію.

Про це журналістам заявила єврокомісарка з внутрішніх справ ЄС Ілва Йохансон, передає Інтерфакс-Україна.

"Я впевнена, що Рада ЄС схвалить цю пропозицію швидко, і що це станеться вже цього тижня. Це означатиме, що вранці в понеділок (12 вересня) у нас діятиме новий візовий режим щодо Росії", – сказала Йохансон.

На її думку, громадяни РФ не повинні мати легкого доступу до ЄС і поїздки до країн ЄС не є базовим правом для російських туристів, а привілеєм.

У оприлюдненому на сайті Єврокомісії офіційному повідомленні наголошується, що Росія, яка веде агресивну війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму доти, доки вона продовжує вести свою руйнівну зовнішню політику та військову агресію щодо України.

Після остаточного затвердження рішення, громадяни Росії більше не матимуть привілейованого доступу до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.

Водночас держави-члени ЄС матимуть широку свободу дій під час розгляду заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян та зможуть забезпечити більш ретельний контроль щодо російських громадян, які прямують до ЄС.

При цьому Євросоюз залишиться відкритим для певних категорій російських заявників на отримання візи, які подорожують із життєво важливими цілями, включаючи, зокрема, членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Крім того, повідомляється, що Єврокомісія подає пропозицію щодо невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях України.

На практиці російські заявники зіткнуться з вищим візовим збором, він збільшиться з 35 до 80 євро для всіх заявників. Також буде збільшено час опрацювання заяв на візу. Стандартний термін для прийняття консульствами рішення щодо заяв на отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли потрібний подальший розгляд заяви. Також буде запроваджено суворіші правила для багаторазових віз. Зокрема, заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в'їздів до Шенгенської зони. Крім того, буде потрібний більш довгий список документів, пояснили в Єврокомісії.

Тепер Європейська Рада має вивчити та прийняти пропозицію про зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму. Після ухвалення остаточне рішення набуде чинності на другий день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Як повідомлялося, минулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.

У свою чергу в Кремлі можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян назвали "божевіллям".