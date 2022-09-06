Суд збільшив суму застави для колишнього депутата Мартиненка у 5 разів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) збільшила розмір застави колишньому народному депутату, який підозрюється у відмиванні коштів та отриманні неправомірної вигоди, з 4,9 млн грн до 24,7 млн грн.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), йдеться про народного депутата України ІІІ-VIII скликань – колишнього голову комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Своєю ухвалою колегія суддів Апеляційної палати ВАКС ухвалила застосувати до зазначеного депутата заставу у розмірі 24 700 000 грн і покласти на неї зобов'язання не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, суду", – йдеться у повідомленні.

Водночас суд залишив без змін інші зобов'язання, обрані депутату: прибувати до детектива, прокурора, до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця свого проживання та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

У повідомленні не вказується ім'я колишнього народного депутата, однак вочевидь йдеться про Миколу Мартиненка.

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Як повідомлялося, наприкінці липня детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому народному депутату Миколі Мартиненку. За даними слідства, у 2014 році він отримав 311,6 тис. євро від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") за сприяння в просуванні її інтересів в Україні.

Нагадаємо, у травні 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт за звинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) та "Енергоатом".

Підозрюваним інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Зокрема, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами "Енергоатому" при укладанні та виконанні контрактів з постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець звинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuer und Handelsgesellschaft mbH. Однак вироку у цій справі досі немає.