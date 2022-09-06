У Зеленського знайшли кандидата на посаду нового голови Фонду держмайна
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На посаду нового очільника Фонду державного майна претендує народний депутат від фракції "Голос" Рустем Умєров.
Його вже представили на засіданні правлячої фракції "Слуга народу", повідомила речниця політсили Юлія Палійчук в Telegram.
"Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", – зазначила речниця фракції.
Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.
Зазначимо, що голова Фонду державного майна призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради.
Як повідомлялося, наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку, однак вона досі продовжує керувати Фондом.
Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першою заступницею голови Фонду держмайна.
Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.
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Можливо тому що таких саджають?