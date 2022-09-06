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Умеров (7) ФДМУ (1213) Слуга народу (163)

У Зеленського знайшли кандидата на посаду нового голови Фонду держмайна

Новини БізнесЦензор Влада

умеров,рустем

На посаду нового очільника Фонду державного майна претендує народний депутат від фракції "Голос" Рустем Умєров.

Його вже представили на засіданні правлячої фракції "Слуга народу", повідомила речниця політсили Юлія Палійчук в Telegram.

"Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", – зазначила речниця фракції.

Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Зазначимо, що голова Фонду державного майна призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради.

Як повідомлялося, наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку, однак вона досі продовжує керувати Фондом.

Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першою заступницею голови Фонду держмайна.

Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
на фото геть інша людина! Це ж заступник голови Міллій Мєджлісу Ільмі Умєров, а не Рустем!😆
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06.09.2022 17:31
+3
Вони ще самі не вірішили якого покидька вони посадят на цю посаду.
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06.09.2022 18:52
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Он кырымлы! А не хач!! Дурень ты!
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06.09.2022 21:30 Відповісти
по собі судиш
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07.09.2022 19:11 Відповісти
украино-маланская ылита вся на лазурке на блокпостах стоит
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07.09.2022 08:35 Відповісти
на фото геть інша людина! Це ж заступник голови Міллій Мєджлісу Ільмі Умєров, а не Рустем!😆
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06.09.2022 17:31 Відповісти
Ты что больной! Это Рустем!
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06.09.2022 21:28 Відповісти
Скоріше ви самий хворий. А редакція відреагувала відповідним чином та змінила фото.
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06.09.2022 22:20 Відповісти
Вони ще самі не вірішили якого покидька вони посадят на цю посаду.
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06.09.2022 18:52 Відповісти
Сухов,а сам то ти не покидьок?Чи ти ,убоге,не знаєш як закінчують своє життя люди з цієї вакансії?Їх дуже часто бачать востаннє біля відкритого настіж вікна...
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07.09.2022 11:54 Відповісти
шо за ніщєта у владі.нема за шо поголитись
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06.09.2022 20:27 Відповісти
Так зараз круто. Сам главнейший не голиться - ніколи. Все про Україну думає , про народ.
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06.09.2022 21:34 Відповісти
все равны, как на подбор... ну, а впереду боневтик, или щеневтик...
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07.09.2022 03:45 Відповісти
Це той типок, що треться в переговорній комісії Агрохімії. Входить у число одинадцяти друзів Козиря. Там роботи не впроворот, потрібно спасти багатства русні в Україні.
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07.09.2022 07:20 Відповісти
На Держмайно кого не посади - все одно ніякої користі для держави.
Можливо тому що таких саджають?
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07.09.2022 10:21 Відповісти
 
 