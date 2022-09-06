Міжнародна ІТ-компанія Avenga призначила новим керівником українця

Міжнародна ІТ-компанія Avenga оголосила про призначення нового СЕО. Ним став українець Юрій Адамчук, який прийшов на заміну Яна Веберінга.

Про це повідомили представники компанії, передає AIN.UA.

Як зазначається, Ян Веберінг, який також є засновником Avenga, залишиться в компанії в якості акціонера та голови Консультативного комітету.

Новопризначений Юрій Адамчук працював в Avenga та її попереднику Core Value впродовж семи років. У 2019 році він став CDO в Avenga Group, а пізніше – COO групи. До цього він займав керівні посади в KM Core, PricewaterhouseCoopers та KPMG.

Ян Веберінг, як новий голова Консультативного комітету, буде надалі консультувати Юрія Адамчука та його команду.

Аvenga – міжнародна IT-компанія, заснована в 2019 році шляхом об‘єднання українсько-американської CoreValue з IT Kontrakt, Sevenval та Solidbrain.

Компанія пропонує послуги з розробки стратегії, роботи з клієнтським досвідом, розробку рішень та програмних продуктів.

У 2021 році Avenga повідомила про приєднання до своєї платформи Perfectial. Після об’єднання кількість фахівців в Avenga складає понад 3500 осіб.