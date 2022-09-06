Угорщина блокує продовження санкцій Євросоюзу проти російських олігархів, – ЗМІ

Угорщина погрожує заблокувати продовження строків дії запроваджених раніше санкцій Євросоюзу проти Росії, вимагаючи виключити із санкційних списків трьох російських олігархів.

Про це з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише Європейська правда.

Співрозмовники журналіста на умовах анонімності розповіли, що Угорщина вимагає скасування персональних санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Невдовзі ЄС має вчергове продовжити на шість місяців персональні санкції проти російських еліт і представників режиму Путіна. Посли ЄС мають обговорити питання 7 вересня, а саме продовження потрібно узгодити до 15 вересня. Рішення має бути прийняте одностайно.

У списку підсанкційних осіб наразі 1217 фізичних та 108 юридичних осіб. Усманов та Авен потрапили у нього з початком повномасштабної війни РФ проти України, а Рашніков – у березні. За словами джерел, Будапешт вимагає вилучити їх зі списку.

На додачу, Угорщина добивається винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Співрозмовники припускають, що Угорщина у такий спосіб тисне на Брюссель, щоб зрушити важливе для себе питання – затвердження "ковідного" пакета європейських коштів для Угорщини, яке затримується через питання Брюсселя до проблем з верховенством права у цій країні.

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Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.