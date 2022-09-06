Головному інженеру філії "Укрзалізниці" повідомили про підозру у справі на 1,5 мільйона

Головному інженеру регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 367 КК України).

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2020 року головний інженер держпідприємства не перевірив кошторисну документацію щодо розроблення документів із землеустрою для формування земельних ділянок у Харківській області та подальшої державної реєстрації права постійного користування АТ "Укрзалізниця".

Службовець проігнорував зауваження фахівців та порушив принципи здійснення публічних закупівель, такі як максимальна економія, ефективність та запобігання корупційним діям і зловживанням. Вказані дії призвели до необґрунтованого завищення виконаних проєктно-вишукувальних робіт.

Крім того, службовець за іншою тендерною закупівлею не перевірив якість поставленого на підприємство спецодягу для залізничників, що призвело до витрачання бюджетних коштів на товар неналежної якості.

Загальна сума збитків, спричинених державі вказаними правопорушеннями, складає 1,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.