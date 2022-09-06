Рада прийняла закон про бенефіціарів бізнесу для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС
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Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб".
За прийняття відповідного президентського законопроєкту №6320 в цілому проголосували 245 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Він зауважив, що таким чином Верховна Рада виконала один з критеріїв для початку переговорів про вступ України до ЄС про забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF)"
Згідно з пояснювальною запискою про законопроєкту, його прийняття "спростить та пришвидшить подання юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дасть змогу підвищити ефективність проведення фінансового моніторингу, сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України у відповідній сфері".
Зокрема, законопроєктом пропонується доповнити закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" новою статтею 5-1 "Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності", у якій, зокрема, на юридичні особи покладається обов’язок надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності для внесення до ЄДР, та визначаються окремі елементи порядку надання відповідної інформації державному реєстратору.
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