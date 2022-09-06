Суд арештував ще кілька об’єктів нерухомості, які "Промінвестбанк" продав "Альфа-Банку"

Печерський райсуд Києва наклав арешт (із забороною права відчуження, розпорядження та користування) на низку об’єктів нерухомості, які "Промінвестбанк" у 2019 році (тобто в період до визнання його неплатоспроможним у лютому 2022 року) без погодження з НБУ продав для "Альфа-Банку".

Про це повідомляє Finbalance.

Зокрема, йдеться про:

житловий будинок із вбудованим нежитловим приміщенням за адресою: Київ, провулок Шевченка Тараса (Шевченківський район), будинок 8-Б, літера А, загальною площею 3 142,6 кв. м ("Альфа-Банк" перепродав цей актив для ТОВ "Вестерфел");

нежиле приміщення – відділення банку за адресою: Київ, вулиця Кутузова (Генерала Алмазова) (Печерський район), будинок 18/7, літера Б, загальною площею 2 160,6 кв. м ("Альфа-Банк" перепродав цей актив для ТОВ "Алмаз-Інвест" і ТОВ "Діамант Інвестування").

Також накладено арешт на адміністративну будівлю філії банку за адресою: Одеська область, Одеса, вулиця Пушкінська, будинок 36, загальною площею 6 759,3 кв. м (власником значиться приватне підприємство "Розан Броксервіс").

Як повідомлялося, 13 липня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на об`єкти нерухомості, що належать "Альфа-Банку", із забороною права відчуження та розпорядження:

нежитловий будинок за адресою: Київ, провулок Тараса Шевченка, 12 (Шевченківський район), загальною площею 5 866,2 кв. м;

нежитловий будинок за адресою: Київ, вулиця Софіївська, будинок 9/провулок Тараса Шевченка, 10 (Шевченківський район), загальною площею 10 807,7 кв. м;

нежитловий будинок за адресою: Київ, вулиця Тургенєвська, 52/58, загальною площею 2 722,8 кв. м;

павільйон за адресою: Київ, вулиця Софіївська, 5, загальною площею 321,9 кв. м;

нежитловий будинок за адресою: Київ, вулиця Чорновола, 8 (літ. Б), загальною площею 3 892,6 кв. м.

Згідно з судовими матеріалами, слідчі встановили, що службові особи Промінвестбанку вчинили розтрату майна банку в особливо великих розмірах "на користь суб`єктів господарювання, які мають кінцевих бенефіціарних власників на території Російської Федерації".

Як зазначалося, постановою правління Нацбанку №115/БТ від 25 лютого 2016 року "Про погодження програми капіталізації ПАТ "Промінвестбанк" за результатами його діагностичного обстеження" встановлено вимогу здійснювати відчуження активів тільки після погодження з Національним банком.

Однак "Промінвестбанк" без погодження з НБУ здійснив відчуження активів.

Так, згідно з протоколом №36 від 16 серпня 2019 року засідання спостережної ради "Промінвестбанку", було прийнято рішення про продаж 75 об`єктів нерухомості банку на території Києва та областей України на суму 1,59 млрд грн, або $60,6 млн, на користь "Альфа-Банку".

Надалі 27-29 серня 2019 року на користь "Альфа-Банку" було відчужено 5 об`єктів згаданого вище нерухомого майна, що належало "Промінвестбанку".

"Відчуження вказаних активів було здійснено за ціною, суттєво нижчою від ринкової, чим завдано значних збитків ПАТ "Промінвестбанк" і призвело до збитків держави у зв`язку з подальшим віднесенням зазначеного банку до категорії неплатоспроможних", – йшлося в ухвалі Печерського райсуду Києва від 13 липня.

Як повідомлялося, пілся початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо, у лютому 2021 року Національний банк України відмовився погодити угоду щодо опосередкованого придбання понад 99% акцій "Промінвестбанку" Сергієм Тігіпком. При цьому НБУ 30 жовтня 2020 року погодив придбання бізнесменом Сергієм Тігіпком 100% статутного капіталу ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай", яка викупила виставлений на продаж у рамках виконавчого провадження пакет акцій "Промінвестбанку" за 268,71 млн грн.

Перед придбанням структурами Тігіпка фінкомпанії "Фортіфай" у неї змінилися власники – фірму оформили на менеджерів, близьких до оточення олігарха Ігоря Коломойського.

У свою чергу, власник "Промінвестбанку" – російська держкорпорація ВЕБ.РФ - заявила, що продаж акцій на біржі порушує заборону Стокгольмського арбітражу, у зв'язку з чим ВЕБ має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.