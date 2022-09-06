Росія витратить ще 50 мільярдів рублів на субсидії для авіакомпаній

Російська влада виділить додаткові субсидії для авіакомпаній за польоти всередині Росії.

Про це заступник міністра транспорту РФ Ігор Чалик повідомив у кулуарах Східного економічного форуму, передає РБК.

За словами чиновника, про це міністр транспорту РФ Віталій Савельєв вже доповів російському президенту Владіміру Путіну і він цю ініціативу підтримав.

"Зараз ми продовжуємо субсидію на зимовий період, з листопада до березня (2023 року – ред.)… Сподіваюся, що узгодження цього рішення насамперед у Мінфіні пройде", – зазначив чиновник.

За даними джерела РБК в уряді, російським авіакомпаніям збираються виділити 50,6 мільярда рублів.

Читайте також: В уряді Росії назвали розбирання літаків на запчастини "світовою практикою"

Як повідомлялося, наприкінці червня російська влада розподілила 100 млрд руб. на підтримку пасажиропотоку всередині Росії. Найбільше отримає "Аерофлот" – 25,7 млрд. За обсягом отриманих коштів на другому місці після "Аерофлоту" виявилася S7, яка отримає 22 млрд руб. На третьому місці – "дочка" "Аерофлоту", лоукостер "Перемога" (14 млрд руб.). Програма була запроваджена на квітень-жовтень 2022 року.

Нагадаємо, після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.

Своєю чергою Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.