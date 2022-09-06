Залишки коштів на рахунках медичних закладів зросли з початку року на 8 мільярдів, – Мінфін

Обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг з початку року зріс на 8,3 млрд грн або на 54% і станом на 1 липня становив 23,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, залишки коштів на рахунках таких надавачів екстреної медичної допомоги становлять 2,5 млрд грн, первинної медичної допомоги ‒2,7 млрд грн, спеціалізованої медичної допомоги ‒18,4 млрд гривень.

Мінфін зауважує, що накопичення грошових коштів на рахунках надавачів медичних послуг може свідчити про створення резерву для надання медичної допомоги у майбутньому, однак в окремих надавачів обсяг залишків вже перевищує загальні обсяги оплати за програмою медичних гарантій протягом січня - липня 2022 року.

Зокрема, загальний обсяг залишків на рахунках надавачів медичних послуг онкологічного профілю збільшився від початку року майже вдвічі та становить понад 2 млрд грн, або 67% від суми оплати за перше півріччя за пакетами медичних послуг з надання онкологічної допомоги.

"Така ситуація потребує додаткового аналізу щодо ефективності здійснення оплати за програмою медичних гарантій і якості та повноти надання послуги для пацієнта. З огляду на воєнний стан і необхідність заощаджувати наявні ресурси для пріоритетних потреб, Мінфін наголошує на необхідності раціонального використання всіх коштів задля забезпечення ефективного функціонування, зокрема, системи охорони здоровʼя в Україні", ‒ зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.