"Газпром" оголосив про переведення розрахунків за газ із Китаєм в юані та рублі

Російський "Газпром" та китайська державна корпорація CNPC домовилися про переведення розрахунків за газ у рублі та юані.

Про це повідомляє пресслужба "Газпрому" за підсумками переговорів його голови Олексія Міллера з головою ради директорів CNPC Даєм Хоуляном.

"У ході зустрічі підписано додаткові угоди до довгострокового договору купівлі-продажу газу "східним" маршрутом – газопроводом "Сила Сибіру". Зокрема, зафіксовано перехід на здійснення розрахунків за постачання газу до Китаю у національних валютах країн – рублях та юанях", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у січні-серпні 2022 року "Газпром" видобув 288,1 млрд кубометрів газу, що на 14,6% або на 49,1 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому експорт до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 37,4% або на 49,1 млрд куб. м – до 82,2 млрд кубометрів.

Водночас російський монополіст вказує на зростання експорту газу до Китаю, однак обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC традиційно не розкриває.