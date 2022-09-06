Активність небанківських фінустанов зменшилася через війну, – Нацбанк

У другому кварталі 2022 року активність надавачів небанківських фінансових послуг надалі скорочувалася, обсяги основних фінансових послуг знизилися.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, обсяги активів знизилися в усіх категорій фінансових установ, окрім страховиків.

При цьому частка небанкіських фінустанов у загальних активах фінансового сектору, нагляд за яким здійснює Нацбанк, скоротилася на 0,4 в.п. до 11,8%.

"Національний банк для налагодження ринкової дисципліни та захисту прав споживачів відновив застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг за неподання ними звітності, порушення окремих фінансових нормативів та здійснення ризикової діяльності, а також запровадив низку вимог до небанківських установ, що здійснюють торгівлю готівковою валютою", – йдеться у повідомленні.

Так, за указаний період обсяг активів страховиків збільшився, незважаючи на зменшення кількості компаній на ринку. Водночас обсяги валових страхових премій та виплат із ризикових видів страхування скоротилися порівняно з першим кварталом на 10% та 14% відповідно.

Обсяг валових премій страховиків життя у другому кварталі зменшився на 27%, натомість виплат – зріс на 5%. Обсяг активів страховиків життя надалі зростав.

Страховики продемонстрували високу прибутковість у першому півріччі. Значну роль в цьому зіграло помітне скорочення інших, ніж операційних, витрат, наголосили в НБУ.

Щодо кредитних спілок, то у другому кварталі обсяг їхніх активів та кількість надалі скорочувалися. Обсяг кредитного портфеля зменшився на 6%.

Водночас прибутковість кредитних спілок дещо зросла через значне скорочення витрат на резервування, забезпечивши майже подвійне зростання нерозподіленого прибутку.

При цьому тривало скорочення обсягів депозитів та додаткових пайових внесків на 7% та 1% за квартал відповідно.

Також близько чверті фінансових компаній та ломбардів не прозвітували про свою діяльність у другому кварталі. У сегменті відбулося різке скорочення обсягів усіх фінансових послуг: кредитування (фінансовими компаніями – на 57%, ломбардами – на третину), лізингу, факторингу. А гарантії практично не надавалися від початку повномасштабного вторгнення.

Сектор фінансових компаній зафіксував мінімальний прибуток за перше півріччя 2022 року, однак переважна більшість компаній залишалася збитковою. Ломбардна діяльність у другому кварталі також була збитковою.