"Укргазбанк" взяв кредит рефінансування на 4 мільярди під 27% річних

Державний "Укргазбанк" 2 вересня залучив 4 млрд грн річного рефінансування у Національного банку України (НБУ).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ) про кредити рефінансування, надані на строк понад 30 днів.

За даними НБУ, "Укргазбанк" став найбільшим отримувачем кредитів рефінансування за останні місяці, залучивши 3 млрд грн 10 червня, 4 млрд грн – 15 липня та ще 1 млрд грн – 22 липня.

Водночас 30 серпня банк повідомив про дострокове погашення кредиту рефінансування на 1 млрд грн "завдяки позитивній динаміці залучення коштів юридичних та фізичних осіб у серпні цього року".

АБ "Укргазбанк" створено 1993 року. Державі в особі Мінфіну належить 94,94% акцій фінустанови.

За даними Національного банку України, на 1 липня 2022 року "Укргазбанк" за розміром загальних активів посідав 5 місце (139,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні.