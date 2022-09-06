Емісія гривні продовжується: НБУ викупив військові облігації уряду ще на 15 мільярдів

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності Національного банку України (НБУ) 6 вересня збільшився ще на 15 млрд грн.

Про це свідчать дані Нацбанку про ОВДП, які знаходяться в обігу.

Так, станом на 5 вересня у власності НБУ перебували облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 589,57 млрд грн, станом на 6 вересня їх вартість зросла до 604,57 млрд грн.

Таким чином, Нацбанк залишається найбільшим власником ОВДП за сумою, у червні вперше за останні роки обійшовши за цим показником банки, у власності яких наразі знаходяться облігації на 503,01 млрд грн.

Крім того, ОВДП вартістю 69,07 млрд грн знаходяться у власності нерезидентів, на 65,73 млрд грн – юридичних осіб, 30,7 млрд грн – фізичних осіб, 0,96 млрд грн – територіальних громад.

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Як повідомлялося, у серпні портфель ОВДП у власності Національного банку зріс на 30 млрд грн.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн. За словами голови НБУ Кирила Шевченка, він сподівається, що емісія гривні для покриття дефіциту держбюджету не перевищуватиме 30 млрд грн на місяць до кінця року.

Водночас Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.