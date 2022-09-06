Окупований Енергодар залишився без світла та води

У вівторок вдень в Енергодарі пролунав потужний вибух, після чого в місті одночасно зникли світло та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання", – зазначив він.

Обставини події зараз звясовуються, додав мер.

Як повідомлялося, Україна вимагає від російських окупантів відкрити гуманітарний коридор з Енергодара, щоб евакуювати із району Запорізької атомної електростанції жінок та дітей.

Нагадаємо, 5 вересня Запорізька АЕС знову була відключена від енергомережі України внаслідок пошкодження повітряної лінії 330 кВ ЗаТЕС Феросплавна, яка була останньою, що з’єднувала станцію із енергосистемою України. В "Енергоатомі" наголосили, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.