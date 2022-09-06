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"Укрзалізниця" анонсувала перехід на нові стандарти обслуговування пасажирів

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укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" починає поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів та запускає відповідний "пілот" у двох поїздах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У рамках "пілоту" на перших двох поїздах тестуватимуть:

  • мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів
  • замість кускового мила для рук буде якісна піну в зручних автоматичних дозаторах;
  • встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
  • забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
  • додали дозатори паперових рушників.

Крім того, у межах пілотного проєкту "Укрзалізниця" пропонуватиме пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка.

Такі "пілотні" вагони будуть у поїзді №75/76 Кривий Ріг – Київ, а також "Потязі перемоги" (до 13 вересня на маршруті №31/32 Запоріжжя – Львів).

Для зворотнього зв’язку та відгуків у цих вагонах розмістять відповідні QR-коди.

Автор: Юлiя Недашківська
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