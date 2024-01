У ЄС можуть переглянути методологію ціноутворення на ринку електроенергії "на добу наперед"

Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів (Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER) закликає ЄС переглянути методологію ціноутворення на ринку "на добу наперед" через вкрай високі ціни на європейських ринках.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Також ACER рекомендує операторам системи передачі (ОСП) забезпечити достатню пропускну спроможність для імпорту/експорту електроенергії, оскільки це сприятиме стабілізації цін на ринку електроенергії та посилить безпеку постачання.

На думку європейського регулятора, такі заходи дозволять споживачам та учасникам ринку краще адаптуватися до кризової ситуації на європейському ринку електроенергії.

ACER допомагає забезпечити належне функціонування європейського ринку електроенергії та координує роботу національних операторів за необхідності.