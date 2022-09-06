Бюро економічної безпеки відкрило кримінальну справу проти компанії Жеваго, його юристи це заперечують (оновлено)
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Бюро економічної безпеки заявляє про кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків відносно діяльності компанії, яка належить одному із найбагатших українських бізнесменів, що перебуває у міжнародному розшуку.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн.
Зазначається, що незаконна схема полягала у тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить цьому відомому мільярдеру, "до того ж уродженцю РФ".
"Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками "фіктивності", створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, в діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн", – наголосили в Бюро.
Відомості про кримінальне правопорушення посадовцями зазначених компаній внесені до ЄРДР на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
За даними Економічної правди, йдеться про Костянтина Жеваго – третього найзаможнішого українця за версією Forbes Україна зі статками у 2,4 млрд доларів. Мільярдер є власником групи Ferrexpo, до якого входять три гірничозбагачувальні комбінати. Також із Жеваго повʼязують ТОВ "Будівельна компанія "Основа".
Водночас у пресслужбі Жеваго цю інформацію заперечують, вказуючи, що у тексті офіційного повідомлення БЕБ немає імені Костянтина Жеваго або назв будь-яких компаній, які входять до групи підприємств бізнесмена.
За словами неназваного адвоката Жеваго, ніяких слідчих дій стосовно компаній, пов’язаних з бізнесменом, не проводилось.
Юристи бізнесмена, який переховується за кордоном, також стверджують, що Жеваго не перебуває у міжнародному розшуку.
Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.
Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі. За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.
У прес-службі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що зараз він перебуває за кордоном на лікуванні.
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