Трасс планує пакет енергетичної допомоги британському бізнесу на 40 мільярдів фунтів

Ліз Трасс, яка сьогодні вступає на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, завершує розробку планів щодо пакета підтримки бізнесу у розмірі 40 млрд фунтів стерлінгів ($46 млрд) для зниження рахунків за електроенергію для підприємств.

Про це повідомило агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Трасс розглядає два варіанти: або встановити гарантовану ціну, яку сплачуватимуть підприємства, чи відсоток або зниження ціни, яку всі постачальники енергії мають пропонувати фірмам, свідчать документи, з якими ознайомилося агентство.

Ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення РФ в Україну, що викликало побоювання, що тисячі підприємств можуть збанкрутувати.

Раніше, прем’єр Британії Борис Джонсон, чиї повноваження добігають кінця, у прощальній промові запевнив, що його наступниця Ліз Трасс зробить все можливе, щоб Росії не вдався її енергетичний шантаж.