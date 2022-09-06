Реєстрації вживаних автівок у серпні зменшились втричі

За минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що в три рази менше за показник серпня 2021 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно липня поточного року поповнення автопарку вживаними авто зменшилось на 64%.

Найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf – 987 таких реєстрації. На другому місці – Renault Megane – 841 розмитнених і зареєстрованих авто. Трійку лідерів замикає Volkswagen Passat – 773 автівок.

Загалом із січня по серпень 2022 року українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.