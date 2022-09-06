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Суд арештував активи підприємств колишнього депутата Держдуми РФ вартістю 1 мільярд гривень (оновлено)

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крупчак

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

"За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ – ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

За даними Економічної правди, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Автор: Юлiя Недашківська
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Зеля запропонує йому українське громадянство.
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06.09.2022 18:49 Відповісти
ну от, чудово!... а коли своїх бариг і крадіїв будемо трясти? де отой наумов, якого "забули" в Сербії з купою бабла? і як справи з наявними крадіями в ОП? шось тиша така, шо аж на очі не видно!
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06.09.2022 20:15 Відповісти
і до речі, як там справи нашого "героя" і улюбленця презЕдента - бєні? він вже відсудив собі приват-банк чи ще торгується з державою? ще мало грабував Україну і українців?
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06.09.2022 20:20 Відповісти
Беня опротестовує продаж Привату за 1 грн., каже, що Порох примусив бідного єврея підписати збиткову угоду і тому вимагвє додати ще 5 млрд. доларів, тоді припинить судитися, але гроші треба перерахувати до завершення каденції Зелі)
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06.09.2022 22:52 Відповісти
дякуюза інформацію! бо преса не дуже про то сповіщає. видать хочуть втиху справу про "бідного єврея" "залагодити"
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25.09.2022 11:19 Відповісти
 
 