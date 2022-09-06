"Газпром" вимагає від німецької Siemens відремонтувати обладнання для запуску "Північного потоку"

Російська компанія "Газпром" не відновить постачання газу "Північним потоком", доки німецька сторона не відремонтує нібито несправне обладнання.

Про це заявив заступник генерального директора компанії Віталій Маркелов у Владивостоку 6 вересня, передає Радіо Свобода.

"Вони мусять спершу відремонтувати обладнання", – сказав він.

Натомість партнер компанії, німецька Siemens Energy, заявляє, що не отримувала завдань щодо ремонту, а несправність, про яку заявляє "Газпром", легко виправляється і зазвичай не призводить до затримок із постачанням.

Країни Заходу раніше також обговорювали встановлення обмеження цін на російські енергоносії. Москва заявила, що припинить продаж таких продуктів будь-якій країні, яка запровадить обмеження.

Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов 6 вересня заявив, що його країна відповість на такі обмеження цін, просто відправляючи більше енергоносіїв до Азії.

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"Північний потік-1" є найбільшим газопроводом з Росії в Європу з річною потужністю 55 мільярдів кубометрів. Він пролягає від Виборга, біля кордону Росії з Фінляндією, до Лубміна на північному сході Німеччини.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".