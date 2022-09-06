"Газпром" вимагає від німецької Siemens відремонтувати обладнання для запуску "Північного потоку"
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Російська компанія "Газпром" не відновить постачання газу "Північним потоком", доки німецька сторона не відремонтує нібито несправне обладнання.
Про це заявив заступник генерального директора компанії Віталій Маркелов у Владивостоку 6 вересня, передає Радіо Свобода.
"Вони мусять спершу відремонтувати обладнання", – сказав він.
Натомість партнер компанії, німецька Siemens Energy, заявляє, що не отримувала завдань щодо ремонту, а несправність, про яку заявляє "Газпром", легко виправляється і зазвичай не призводить до затримок із постачанням.
Країни Заходу раніше також обговорювали встановлення обмеження цін на російські енергоносії. Москва заявила, що припинить продаж таких продуктів будь-якій країні, яка запровадить обмеження.
Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов 6 вересня заявив, що його країна відповість на такі обмеження цін, просто відправляючи більше енергоносіїв до Азії.
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"Північний потік-1" є найбільшим газопроводом з Росії в Європу з річною потужністю 55 мільярдів кубометрів. Він пролягає від Виборга, біля кордону Росії з Фінляндією, до Лубміна на північному сході Німеччини.
Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".
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