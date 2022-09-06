У Росії готуються до падіння виробництва та "відтоку мізків" через санкції, – Bloomberg

У внутрішньому звіті для російського уряду чиновники та економісти попереджають про тривалу та глибоку рецесію в країні внаслідок дії американських та європейських санкцій за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.



Документ був представлений на закритій зустрічі російських високопосадовців 30 серпня.



Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень лише наприкінці десятиліття або пізніше.

За "інерційним" сценарієм наступного року економіка впаде на 8,3% нижче за рівень 2021 року, тоді як "стресовий" сценарій передбачає мінімум у 2024 році, на 11,9% нижче за рівень минулого року.



Усі сценарії передбачаютьпосилення тиску санкцій, до яких можуть приєднатися ще більше країн.

Крім самих обмежень, які охоплюють приблизно чверть імпорту та експорту, у звіті детально описано, як Росія наразі стикається з "блокадою", що "вплинула практично на всі види транспорту", ще більше обмежуючи економіку країни.

Технологічні та фінансові обмеження також посилюють тиск. За оцінками звіту, до 2025 року країну можуть покинути близько 200 тис. ІТ-спеціалістів, що є першим офіційним прогнозом зростання "відтоку мізків".

Протягом наступного року або двох, попереджають автори звіту, відбудеться "зниження обсягів виробництва в низці орієнтованих на експорт секторів" – від нафти та газу до металів, хімікатів та виробів із дерева. Ці сектори перестануть бути драйверами економіки.

Відповідно до звіту, повне припинення постачання газу до Європи, головний експортний ринок Росії, може коштувати 400 млрд рублів ($6,6 млрд) на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Плани Європи щодо припинення імпорту російських нафтопродуктів (торік на них припадало близько 55% експорту) можуть призвести до різкого скорочення виробництва, внаслідок чого на внутрішньому ринку також не буде палива.

На секторальній основі у звіті докладно описується широта удару внаслідок санкцій. Зокрема, у сільському господарстві 99% виробництва птиці та 30% продукції молочної худоби залежить від імпорту, в авіації 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, у машинобудуванні лише 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит.

У фармацевтиці близько 80% внутрішнього виробництва залежить від імпортної сировини, а у сфері зв’язку та ІТ обмеження на SIM-карти можуть призвести до того, що до 2025 року в Росії їх не вистачить, а її телекомунікаційний сектор може відставати від світових лідерів на п’ять років у 2022 році.