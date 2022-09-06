Із України експортували понад 2 мільйони тонн аграрної продукції у межах "зернової ініціативи", – ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив шести судам вийти у вівторок із українських портів у межах "зернової ініціативи".

Про це повідомили в ООН, передає Інтерфакс-Україна.



"СКЦ санкціонував вихід шести суден, які перевозять загалом 87 442 тонни зерна та інших продуктів харчування в межах Чорноморської "зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.



В ООН уточнили, що судна Irmgard (27,5 тис. тонн пшениці та 7,17 тис. тонн кукурудзи) та New Levant (26,5 тис. тонн пшениці) попрямують до Туреччини, а судно Queen Sara (11 тис. тонн кукурудзи) – до Єгипту.

Судно Vitis доставить до Італії 5,8 тис. тонн олії. Ocmis Adventure відправиться до Греції з 4,86 тис. тонн кукурудзи, а судно Oris Princess – до Ізраїлю з 4,5 тис. тонн соняшникового шроту.



"Станом на 5 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих ііз трьох українських портів, становить 2 125 530 тонн", – наголосили у повідомленні.

Загалом на даний момент дозволено рух 197 суден.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".