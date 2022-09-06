За пів року війни проти України Росія отримала за енергоносії 160 мільярдів євро

За шість місяців війни проти України від 24 лютого по 24 серпня РФ отримала щонайменше 158 млрд євро від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для Москви.

Відповідні висновки представив Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA), який базується у Фінляндії, передає Укрінформ.

"Щоби пролити світло на те, хто купує російську нафту, газ і вугілля, та як змінилися обсяги й вартість імпорту від початку вторгнення, CREA зібрав детальний набір даних щодо продажів російського викопного палива по трубопроводах і морем", – йдеться у тексті дослідження.

Так, в аналітичній частині тексту зазначається, що з 24 лютого по 24 серпня "Росія отримала 158 млрд доходу від експорту викопного палива". При цьому, ЄС імпортував 54% від цього обсягу, що становить приблизно 85 млрд євро.

Також найбільшими покупцями визначені Китай (34,9 млрд євро), Туреччина (10,7 млрд євро), Індія (6,6 млрд євро), Японія (2,5 млрд євро), Єгипет (2,3 млрд євро), Південна Корея (2 млрд євро) та інші країни.

Водночас чистий дохід від продажу викопного палива, який надійшов до федерального бюджету РФ за шість місяців війни, оцінюється приблизно в 43 млрд євро. Як зазначається в доповіді, це "допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні".

Також зазначається, що через підвищення цін поточні доходи РФ від продажу викопного палива значно перевищили рівень попередніх років – попри скорочення цьогорічного обсягу експорту з Росії на 18%.

У дослідженні наголошується, що Москва шукає шляхи обходу запроваджених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.

"Потрібні суворіші правила та покарання, щоби запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами", – наголошується у звіті.

У зв’язку з цим підкреслюється, що Євросоюз і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення.

"ЄС має заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі", – зауважується в документі.

Крім того, підкреслюється необхідність для Європи прискорити заходи з енергозбереження й запровадження чистої енергетики, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.