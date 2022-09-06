За пів року війни проти України Росія отримала за енергоносії 160 мільярдів євро
Новини БізнесЦензор Енергетика
За шість місяців війни проти України від 24 лютого по 24 серпня РФ отримала щонайменше 158 млрд євро від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для Москви.
Відповідні висновки представив Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA), який базується у Фінляндії, передає Укрінформ.
"Щоби пролити світло на те, хто купує російську нафту, газ і вугілля, та як змінилися обсяги й вартість імпорту від початку вторгнення, CREA зібрав детальний набір даних щодо продажів російського викопного палива по трубопроводах і морем", – йдеться у тексті дослідження.
Так, в аналітичній частині тексту зазначається, що з 24 лютого по 24 серпня "Росія отримала 158 млрд доходу від експорту викопного палива". При цьому, ЄС імпортував 54% від цього обсягу, що становить приблизно 85 млрд євро.
Також найбільшими покупцями визначені Китай (34,9 млрд євро), Туреччина (10,7 млрд євро), Індія (6,6 млрд євро), Японія (2,5 млрд євро), Єгипет (2,3 млрд євро), Південна Корея (2 млрд євро) та інші країни.
Водночас чистий дохід від продажу викопного палива, який надійшов до федерального бюджету РФ за шість місяців війни, оцінюється приблизно в 43 млрд євро. Як зазначається в доповіді, це "допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні".
Також зазначається, що через підвищення цін поточні доходи РФ від продажу викопного палива значно перевищили рівень попередніх років – попри скорочення цьогорічного обсягу експорту з Росії на 18%.
У дослідженні наголошується, що Москва шукає шляхи обходу запроваджених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.
"Потрібні суворіші правила та покарання, щоби запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами", – наголошується у звіті.
У зв’язку з цим підкреслюється, що Євросоюз і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення.
"ЄС має заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі", – зауважується в документі.
Крім того, підкреслюється необхідність для Європи прискорити заходи з енергозбереження й запровадження чистої енергетики, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.
Будь ласка, зачекайте...
Нафту ми здається вже не качаємо, але вона ж танкерами доставляється, а наша країна не створила флот рейдерів з цивільних кораблів, щоб ці танкери захоплювати та топити як пропонували де-які країни.
https://storm100.livejournal.com/11226393.html
5 сентября 2022
Новости ресурсной паРаши: усё стабильно
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА паРаши РУХНУЛИ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 МЕС
По данным Минфина паРаши нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе продолжили снижаться, сократившись до 672 млрд руб. Это минимальная величина НГД за последние 14 месяцев. Снижение к августу прошлого года составило -3.4% гг; снижение в 3-м квартале складывается на уровне -14.6% гг.
Газовая война с Европой всё дороже обходится бюджету. Падение доходов бюджета от газа (НДПИ + ЭП) в августе составило -5.1% гг, с начала 3-го кв: -14.6% гг.
Но есть и хорошие новости для бюджета эрэфии. В сентябре-ноябре в бюджет начнут поступать изъятые у акционеров газпрёма дивиденды за прошлый год. Это более 400 млрд в мес. Так что до конца года динамика НГД улучшится. Но перспективы следующего года выглядят ужасно, особенно если в полной мере заработает 6-й пакет санкций ЕС.
ПОДРОБНО:
рассеянские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
минфин усея паРаши 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета ЭрЭфии за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года - тогда они составили 647 миллиардов рублей.
Детали. Один из факторов, который мог повлиять на доходы рассеянского бюджета, - снижение цен на нефть рассеянской марки Urals: в августе она подешевела на 4,7% к июлю - до 74,73 доллара за баррель. При этом падение доходов было частично компенсировано более высоким курсом доллара. Средний курс рубля к доллару в июле составлял 58,2 рубля, а в августе - 60,3 рубля.
▪️ Еще один негативный фактор - снижение закупок нефти со стороны азиатских партнеров, на которых переориентировалась паРаша после сокращения спроса со стороны европейских клиентов и полного отказа от рассеянской нефти в США. Как сообщал Bloomberg, поставки из паРаши за последние три месяца сократились более чем на 500 тысяч баррелей в день до 3 миллионов баррелей за день, что стало самым низким уровнем с конца марта.
▪️ Экспорт газа в августе, наоборот, вырос по сравнению с июлем. По данным газпрЁма, его поставки в страны дальнего зарубежья в августе составили 6,9 миллиарда кубометров против 6,4 миллиарда кубометров в июле. Но продолжало происходить перераспределение потоков из Европы в Азию. В августе трубопровод «северный поток» работал только на 20%. По данным газпрЁма, экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», наоборот, растет. За семь месяцев прокачка газа по нему выросла на 60,9%. В отчете компании за август говорится, что поставки в Китай остаются на высоком уровне, однако конкретные цифры не приводятся.
Контекст: ЕС, США и Великобритания ввели санкции в отношении рассеянской нефти, чтобы лишить паРашу доходов от энергоресурсов. США уже отказались от рассеянской нефти, Великобритания планирует сделать это до конца года, а ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из паРаши. Также обсуждаются санкции в отношении рассеянского газа, в том числе потолок цен на газ. Однако пока паРаша продолжает получать высокие доходы от продажи энергоресурсов.