Єврокомісія виділить Україні 5 мільярдів євро до кінця тижня, – фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Ситуація в Україні все ще потребує нашої постійної підтримки. На додаток до 10 млрд євро, які ми надали на цей час, цього тижня ми запропонуємо додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", – зазначила президентка Єврокомісії.

Як раніше повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела, ці кошти є частиною великого пакету в 9 млрд євро, який ЄС раніше пообіцяв виділити для підтримки фінансового становища України. У межах цього фінансування Україна отримала наразі 1 млрд євро, решту пакета допомоги не виділяли через розбіжності серед країн Євросоюзу.

За словами дипломата ЄС, під час зустрічі тільки Угорщина утрималася від підтримки рішення. Офіційне ж схвалення пропозиції потребує одностайності серед 27 національних урядів. Пакет допомоги має бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.