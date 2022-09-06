LEGO Foundation пожертвує $13 мільйонів на допомогу українським дітям

LEGO Foundation пожертвує 100 млн датських крон (приблизно $13,6 млн) на підтримку та відбудову системи освіти в Україні та освітні потреби дітей і сімей, які вимушені були евакуюватись до сусідніх країн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.

Гроші будуть розподілені через ЮНІСЕФ, MHPSS Collaborative, Peppy Pals та інші міжнародні організації, що вже працюють в Україні. Крім того, LEGO Foundation сама передасть обладнання українським навчальним закладам.

За даними LEGO Foundation, в Україні зараз понад 2 300 навчальних закладів постраждали від бомбардувань і обстрілів під час війни, 286 з них повністю зруйновано. Загалом 15,7 млн людей потребують допомоги, 12,4 млн були стали біженцями, а 3,6 млн дітей вимушено перервали навчальний процес.

"Ця пожертва спрямована на те, щоб діти України, як в Україні, так і в сусідніх країнах, таких як Молдова та Румунія, могли продовжувати свою освіту, незважаючи на серйозні перешкоди, які вони зазнали через війну, а до цього глобальну пандемію", – зазначила регіональна менеджерка The LEGO Foundation в Україні Оксана Рома.

Пожертва LEGO Foundation була скоординована з Українським освітнім кластером та Міністерством освіти і науки, щоб допомогти забезпечити підтримку найнеобхідніших українським дітям та вчителям напрямків.

LEGO Foundation тісно співпрацює з урядом та Міністерством освіти і науки України протягом останніх 12 років. Програми фонду охоплюють 4 млн дітей у понад 15 тис. школах і 300 дитячих садках за допомогою ігрового навчання.

У рамках проєкту Фонд забезпечує навчальні заклади ігровими наборами LEGO, проводить навчання педагогів та надає методичний супровід закладам. Ключовим у співпраці фонду та закладів є якість підготовки педагогів. Саме тому Фонд має спілку українських тренерів, які пройшли навчання в Україні і Данії.