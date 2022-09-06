Shell інвестує у розробку газового родовища біля узбережжя Малайзії

Англо-нідерландська енергетична Shell інвестує в розробку газового родовища Rosmari-Marjoram біля узбережжя Малайзії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає enkorr.

"Sarawak Shell Berhad (SSB) (80%, оператор), дочірня компанія Shell plc, спільно з Petronas Carigali Sdn Bhd (20%) ухвалили остаточне інвестиційне рішення (FID) щодо розробки газового проєкту Rosmari-Marjoram", – сказано в повідомленні.

Родовище розраховане на видобуток 800 млн стандартних кубічних футів газу на добу. Очікується, що видобуток газу розпочнеться 2026 року.

Компанія уточнює, що родовища Rosmari-Marjoram розташовані за 220 кілометрів від узбережжя міста Бінтулу (штат Саравак, Малайзія) й працюватимуть від поновлюваних джерел енергії, в яких використовується сонячна енергія для морської платформи.

Також повідомляється, що розробка цього родовища є одним зі стратегічних проєктів забезпечення стабільного постачання заводу скрапленого природного газу Petronas LNG. Проєкт включає дистанційно керовану морську платформу й наземний завод з інфраструктурою, куди входить один із найдовших морських газопроводів у світі завдовжки понад 200 кілометрів.

Shell – британсько-нідерландський нафтогазовий концерн, який займається видобутком, переробкою та маркетингом вуглеводнів у більш ніж 70 країнах. Штаб-квартиру розташовано в Гаазі (Нідерланди).

Раніше повідомлялося, що британсько-нідерландська Shell залишає проєкт зі зрідження газу "Сахалін-2", не погодившись із перереєстрацією компанії-оператора у російській юрисдикції.

Компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 рокувизнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Пізніше Shell вийшла зі статутного капіталу спільного підприємства з "Газпром Нєфтью" – ТОВ "Гидан Енерджі", що реалізує проєкт "Єнісей" на Гидані (північ Красноярського краю).