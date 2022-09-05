lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
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Мобільний оператор lifecell запустив технологію дзвінків Voice over Wi-Fi у тестовому режимі. Вона дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.
Наразі технологію підтримують усі iPhone починаючи з 6 Plus, Samsung починаючи з Galaxy A13 а також сучасні моделі Huawei та Xiaomi. Повний список усіх смартфонів є на сайті lifecell, і згодом перелік смартфонів буде збільшуватися.
Зазначається, що дзвінки тарифікуються як звичайні голосові виклики.
"Сучасна технологія VoWiFi дозволяє телефонувати з місць, де є Wi-Fi, але обмежений мобільний зв’язок – наприклад, із укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів. Точка доступу Wi-Fi працює як базова станція оператора. Це суттєва перевага під час війни, адже така опція дозволяє абонентам залишатися на зв’язку з близькими та рідними", – зазначив керівник проектів та програм департаменту маркетингу lifecell Олександр Мельниченко.
Для того, щоб дзвонити через Wi-Fi, смартфон абонента має підтримувати VoWiFi Calling. Необхідні також такі умови:
- наявність картки USIM;
- перебування в зоні покриття Wi-Fi;
- активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.
Налаштувати VoWiFi для iOS можна наступним чином:
- відкрити "Параметри"
- для VoWiFi – підключитися до Wi-Fi
- вибрати "Стільникові дані"
- для VoWiFi – вибрати Wi-Fi виклики
- для активації VoLTE – відкрити "Опції стільникових даних" у меню "Стільникові дані"
- відкрийте "Голос і дані"
- вибрати VoLTE
Налаштування для Android:
- зайти в "Налаштування"
- у меню "Підключення" вибрати Wi-Fi та "Дзвінки за допомогою Wi-Fi"
- для VoLTE – вибрати "Мобільні мережі"
- активувати "Виклики VoLTE"
Будь ласка, зачекайте...