Найбільший німецький імпортер газу перестав отримувати російський газ

Найбільший німецький імпортер газу Uniper більше не отримує російський газ.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

Uniper, мажоритарним власником якого є фінський Fortum, додав, що за потреби буде використовувати транші нещодавно запрошених кредитних ліній від німецького державного кредитора KfW, які були погоджені та підписані.

Раніше повідомлялося, що Німеччина витратить 14 млрд євро на порятунок компанії Uniper через дії "Газпрому".

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.