"Укренерго" перерахувало 1,25 мільярда від експорту електроенергії до Європи учасникам балансуючого ринку

"Укренерго" перерахувала 1,25 млрд грн з доходу від аукціонів щодо доступу до міждержавних мереж на оплату послуг виробників електроенергії на балансуючому ринку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Укренерго" вже фінансує підготовку до опалювального сезону на гроші, зароблені завдяки експорту електроенергії. Ми виконали нові вимоги закону "Про ринок електроенергії", який зобов’язує спрямувати 45% вже отриманого доходу від аукціонів з доступу до міждержавних мереж на оплату послуг виробників електроенергії на балансуючому ринку. На їх рахунки вже перераховано 1,25 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Виробники, які отримали ці гроші, зможуть витратити їх на ремонт енергоблоків та іншого обладнання, а теплові електростанції – додатково закупити вугілля та газ для зими.

Як нагадали в "Укренерго", раніше дохід від аукціонів можна було використовувати лише на розвиток міждержавних мереж, але 19 серпня Верховна рада України внесла до закону "Про ринок електроенергії" зміни, які дали можливість половину з них витрачати на розрахунки з учасниками балансуючого ринку.

Крім цього, половина доходу від аукціонів до кінця цього року буде спрямована на розрахунки з "Гарантованим покупцем" для виконання ПСО.

"Нагадаємо, що окрім цього "Укренерго" за дорученням уряду фінансує створення стратегічного запасу вугілля для теплових електростанцій. Також компанія системно залучає міжнародне фінансування, яке дозволяє ринку електроенергії стабільно працювати під час війни. Зокрема, оплачувати послуги виробників електроенергії на ринку допоміжних послуг", – додали в компанії.

Як повідомлялося, що Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії України в ЄС.

Раніше повідомлялося, що надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня по 21 серпня становили близько 1,92 млрд грн.