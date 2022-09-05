Російські окупанти відключили Каховську ГЕС, – Генштаб

Окуповані райони Херсонської та Запорізької областей були частково знеструмлені внаслідок відключення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції у місті Нова Каховка Херсонської області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", – сказано в повідомленні.

У середині серпня повідомлялося, що окупована російськими військами Каховська ГЕС наразі працює на 30-40% потужності, однак її робота в опалювальний сезон залишається під питанням.