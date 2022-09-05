ERRA стане донором Фонду енергетичної підтримки України

Міністерство енергетики України, Секретаріат Енергетичного cпівтовариства та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA) підписали фідуціарну угоду про внесок ERRA до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Внесок ERRA буде спрямований на закупівлю аварійного енергетичного обладнання та палива в умовах підготовки України до майбутнього опалювального періоду.

Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков повідомив, що Україна веде підготовку до опалювального сезону, у тому числі на територіях, що піддаються постійним обстрілам з боку Росії.

"Ми маємо відремонтувати та відновити енергетичну інфраструктуру, де це можливо, і якомога швидше. Хоча українські енергетики на місцях щодня продовжують ремонти, ризикуючи власним життям, однак, на жаль, ми не можемо робити це, спираючись виключно на ентузіазм та з обмеженими фінансовими ресурсами. Компанії потребують більше ресурсів та обладнання, і ми надзвичайно вдячні всім, хто надає реальну підтримку. Це фактично допомога кожному українцю, який вмикає світло у своєму будинку", – зазначив Демченков.

ERRA – перша юридична особа, яка зробила внесок до Фонду енергетичної підтримки України. Раніше Фонд працював тільки із внесками держав.

"Закликаємо інші енергетичні компанії, асоціації та спільноти також підтримати український енергетичний сектор і через внески до Фонду долучитися до процесу відновлення енергетичної інфраструктури, яка була зруйнована агресором", – наголосив Демченков.

Фонд енергетичної підтримки України було створено Енергетичним співтовариством за підтримки єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Консолідовані кошти від донорів Фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.

Міністерство енергетики України координує запити українських компаній на проведення відповідних відновлювальних робіт. Водночас передбачено, що процедуру обрання постачальників буде реалізовувати міжнародне закупівельне агентство із досвідом у галузі енергетики.