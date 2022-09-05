Центробанк Польщі попередив про завершення обміну гривень на злоті з 10 вересня

Обмін готівкових гривень на польські злоті для задоволення потреб громадян України, які перебувають на території Польщі, завершиться 9 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Народного банку Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

"Програма, запущена в результаті співпраці між Narodowy Bank Polski та Національним банком України, а також за оперативної участі PKO Bank Polski, досягла своєї мети, забезпечивши біженцям з України доступ до своїх коштів", – сказано в повідомленні.

За даними банку, на сьогоднішній день відділення PKO Bank Polski здійснили понад 97 тис. обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.

За даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, у Польщі найбільше біженців з України зі статусом тимчасового захисту – 1,35 млн при тому, що вПольщу з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 5,8 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 3,84 млн.