НБУ в серпні застосував засоби впливу до 2 банків та 13 небанківських фінустанов

Національний банк України застосував заходи впливу до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "КІБˮ – штрафу в розмірі 6,93 млн грн;

АТ "ОТП Банкˮ – письмове застереження;

ТОВ "Мілоанˮ – письмове застереження;

КС "Ростовщикˮ – штраф у розмірі 204 тис. грн;

КС "УОЦˮ – штраф у розмірі 204 тис. грн;

ТОВ "Лізингова компанія Агрофондˮ – письмове застереження;

ТОВ "ФК "Тандем-Фінансˮ: штраф у розмірі 204 тис. грн та письмове застереження;

ТОВ "НСПˮ: штраф у розмірі 340 тис. грн та письмове застереження;

ТОВ "ФК "№1ˮ: штраф у розмірі 204 тис. грн та письмове застереження.

Крім того, Національний банк уже інформував громадськість про застосування в серпні 2022 року заходів впливу до 6 небанківських фінансових установ, а саме до: