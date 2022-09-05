ВВП України цього року впаде на 31%, – Concorde Capital

Реальний ВВП України впаде на 31% у 2022 році та відновиться на 8% у 2023 році в разі, якщо до кінця 2022 року половина нинішніх основних негативних факторів вирішиться, а до кінця 2023 року вони зійдуть нанівець.

Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital, передає Інтерфакс-Україна.

"Ключовими факторами, важливими для оцінок ВВП, є: доступ бізнесу до морських портів (і/або наявність альтернативних маршрутів); рух лінії фронту; кількість та наслідки ракетних ударів по Україні, тривалість повітряних тривог; кількість біженців та тих, хто повернувся", – перераховані основні фактори в звіті.

Concorde Capital уточнив, що у випадку біженців базовий прогноз передбачає повернення 2023 року половини з них.

Згідно з документом, обсяг експорту товарів та послуг України можна порівняти з 41% ВВП, майже половина цього експорту йшла через морські порти, що передбачає негайний ефект блокади приблизно 20% ВВП.

"Згодом цей ефект частково зникне в міру відкриття нових маршрутів та ослаблення або зняття блокади. Якщо блокаду не буде знято в найближчі 6-12 місяців, довгострокові наслідки для деяких підприємств будуть руйнівними", – зазначають аналітики.

Щодо повітряних тривог, то вони вказують, що в середньому регіоні їх тривалість становила 15,5 діб з 25 лютого по 17 серпня, або 9% часу. Втрачений час у бомбосховищах також може скоротити ВВП на 1-2%, йдеться у огляді.

"Економіка України сильно постраждала від війни, до теперішнього часу було втрачено частину території, яка генерувала близько 9% ВВП країни в 2021 році. Атаки на цивільну інфраструктуру завдали збитків, порівнянних приблизно з 50% ВВП країни, загроза особистій безпеці змусила близько третини громадян залишити свої будинки, зокрема 15% змушені були тимчасово залишити країну", – констатувала компанія поточну ситуацію.

За її оцінками, інфляція цього року становитиме 33-36%.

Говорячи про бюджет, Concorde Capital прогнозує його витрати у другому півріччі 2022 року у 1,62 трлн грн, із яких за рахунок власних ресурсів вдасться покрити лише 30%, тому потреби у фінансуванні становитимуть $5 млрд щомісяця.

Щодо торговельного балансу, що став глибоко негативним у квітні-червні, у компанії очікують у найближчі місяці деяких покращень, оскільки експорт зерна зростає разом із морськими конвоями, а імпорт палива скорочуватиметься, оскільки ринок збалансований.

"Але поки особливих поліпшень чекати не доводиться", – констатує інвесткомпанія.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк спрогнозував падіння ВВП України у другому півріччі на 37,5%.