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Австрія обмежить ціни на електроенергію для населення

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австрія

Уряд Австрії візьме під контроль ціни та споживання електроенергії для домогосподарств. Для тих, які обмежать споживання до 80% порівняно із середньостатистичними показниками за минулий рік, ціна буде меншою, а для решти ринковою.

Про це повідомила газета Der Standard із посиланням на працівників міністерств фінансів і енергетики, йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Як зазначає видання, для кожної свідомої родини такий крок забезпечить щорічну економію в середньому на 500 євро, оголосити ж про нього офіційно можуть на засіданні уряду у середу, 6 вересня. 

Очікується, що уряд Австрії виділить 2,5 млрд євро на підтримку зазначеного плану.

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що введення заборони на постачання російського газу не є можливим, оскільки від нього залежить стан промисловості та зайнятість населення в європейських країнах.

У кінці серпня повідомлялося, що еталонна ціна електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро за МВт-год ($993) через посилення енергетичної кризи в регіоні.

Автор: Галина Ялівець
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