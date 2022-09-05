Кількість земельних угод минулого тижня зросла на 17%, – Мінагрополітики

В Україні кількість угод із землею з 29 серпня по 5 вересня зросла на 17,4% порівняно з попереднім тижнем до 1,35 тис. транзакцій.

Про це йдеться в даних Міністерства аграрної політики та продовольства.

Уточнюється, що за зазначений період сумарна площа реалізованих земельних ділянок збільшилася на чверть – до 2,49 тис. га з 1,99 тис. га за тиждень 22-29 серпня.

Загалом за період з 1 липня 2021 року до 5 вересня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 117,97 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 271,77 тис. га.

Минулого тижня щодня укладалося в середньому 192 угоди із землею сільгосппризначення загальною площею 0,35 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 22-29 серпня щодобові показники ринку землі становили в середньому 164 угоди загальною площею 0,2 тис. га/добу, за період 15-22 серпня – 198 угод на 0,69 тис. га, а за тиждень 8-15 серпня – 201 угоду на 0,34 тис. га.

Ця цифра все ще істотно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,7 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська – 23,8 тис. га, Кіровоградська – 21,7 тис. га, Полтавська – 21,7 тис. га та Херсонська – 21,0 тис. га області.

Так, із початку повномасштабного російського вторгнення в Україні укладено 17 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 29,7 тис. га. Найбільше земділянок продано у Кіровоградській та Вінницькій (по 3,4 тис. га), Полтавській (3,3 тис. га), Хмельницькій (3,2 тис. га) та Дніпропетровській областях (2,5 тис. га).

Ринок земель сільськогосподарського призначення почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.