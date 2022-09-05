Україна виконає всі вимоги для збереження статусу члена на вступ до ЄС до кінця року, – Шмигаль

Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського Союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року.

На цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час 8-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС, повідомляє пресслужба уряду.

Він нагадав, що 23 червня рішенням ЄС Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, однак за умови виконання низки рекомендацій.

"Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку передвступних переговорів. Працюємо над виконанням усіх рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року", – підкреслив Шмигаль.

Голова уряду висловив переконаність у тому, що ці кроки дадуть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС: "Ми приділяємо велику увагу продовженню роботи щодо інтеграції у внутрішній ринок ЄС та секторальної інтеграції в ЄС, що розпочалася у рамках Угоди про асоціацію".

За словами прем’єр-міністра, зараз іде робота над впровадженням "безвізів", передусім митного, промислового, транспортного та над подальшою інтеграцією в енергетичний, цифровий, роумінговий, платіжний простори Європейського Союзу.

Шмигаль також зауважив, що це перше засідання Ради асоціації у новому статусі України в ЄС. Наступні засідання двосторонніх органів Україна – ЄС та оцінювання євроінтеграційного прогресу відбуватимуться вже відповідно до процедур у рамках політики розширення.