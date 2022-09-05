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Країни ОПЕК і Росія знизили квоти на видобуток нафти
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Міністри країн нафтового картелю ОПЕК та країн-партнерів, зокрема Росії, домовилися знизити квоту на видобуток нафти у жовтні на 100 тисяч барелів на добу щодо вересня.
Про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі міністрів країн-учасниць угоди ОПЕК+, яка відбулася 5 вересня.
У повідомленні зазначається, що ухвалене у серпні рішення про збільшення видобутку на 100 тисяч барелів на добу стосувалося лише для вересня, а квоти на видобуток нафти у жовтні відповідатимуть квотам на серпень.
Водночас країни ОПЕК+ підтверджують готовність зустрітися у будь-який момент для обговорення змін на ринку, якщо це необхідно.
Наступна чергова зустріч міністрів призначена на 5 жовтня.
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