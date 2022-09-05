Країни ОПЕК і Росія знизили квоти на видобуток нафти

Міністри країн нафтового картелю ОПЕК та країн-партнерів, зокрема Росії, домовилися знизити квоту на видобуток нафти у жовтні на 100 тисяч барелів на добу щодо вересня.

Про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі міністрів країн-учасниць угоди ОПЕК+, яка відбулася 5 вересня.

У повідомленні зазначається, що ухвалене у серпні рішення про збільшення видобутку на 100 тисяч барелів на добу стосувалося лише для вересня, а квоти на видобуток нафти у жовтні відповідатимуть квотам на серпень.

Водночас країни ОПЕК+ підтверджують готовність зустрітися у будь-який момент для обговорення змін на ринку, якщо це необхідно.

Наступна чергова зустріч міністрів призначена на 5 жовтня.