"Укргазвидобування" зменшило відпуск товарного газу

АТ "Укргазвидобування" у січні-червні 2022 року скоротило відпуск товарного газу на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 6,31 млрд кубометрів.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті НАК "Нафтогаз України" його розширеному звіті за 2021 рік, передає Інтерфакс-Україна.

"Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 4% (на 0,56 млрд кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 13,67 млрд кубометрів, товарного газу – на 3,8%, (на 0,52 млрд кубометрів) до 12,93 млрд кубометрів.

"Укргазвидобування" у 2021 році пробурило та підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Україна у 2021 році скоротила валовий видобуток природного газу на 2% (на 0,4 млрд кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 19,8 млрд кубометрів, у тому числі видобуток "Укргазвидобування" склав 13,7 млрд кубометрів, "Укрнафти" – 1,1 млрд кубометрів, приватних компаній – 5 млрд кубометрів.

У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" запустило нову надглибоку газову свердловину на Полтавщині.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" з початку повномасштабної війни Росії проти України до червня-липня 2022 року скоротило видобуток природного газу на 6%.

Водночас, за оцінками керівництва НАК "Нафтогаз України", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.