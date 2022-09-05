Виробництво томатів для переробки в Україні через окупацію південних областей впаде у 4 рази

Україна за підсумками 2022 року продемонструє найбільше на планеті падіння виробництва томатів для подальшої переробки через тимчасову російську окупацію частини територій країни їх урожай скоротиться у 4,4 раза з 800 тис. тонн у 2021 році до 180 тис. тонн у 2022 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані галузевого видання Tomatonews.

Як зазначається, очевидною причиною такого падіння виробництва є російське вторгнення в Україну, під час якого було тимчасово окуповано території південних областей країни, які є основними регіонами промислового вирощування томатів.

Видання уточнило, що їхній середній урожай в Україні за підсумками трьох років (2019-2021) становив 773 тис. тонн.

Крім того, в 2022 році прогнозується падіння світового виробництва томатів для переробки на 5,8% – з 39,18 млн тонн до 36,89 млн тонн через спеку в низці країн північної півкулі.

За даними Tomatonews, найбільше скорочення їх урожаю цього року очікується в Тунісі – на 36%, Іспанії – на 29%, Угорщині – на 26%, Алжирі – на 20%, Греції та Чилі – по 17%, у Франції – на 12 %. Канада наростить виробництво томатів для переробки на 25%, Китай – на 21%, РФ – на 15%.