Влада Києва оголосила про плани створити власний банк під час війни
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Київська міська влада планує створити Муніципальний банк Києва на основі неплатоспроможного банку "Січ".
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, для цього влада міста подасть заявку на участь у конкурсі на виведення з ринку збанкрутілого банку, передає пресслужба КМДА.
"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк – це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом", – вважає Поворозник.
За його словами, Муніципальний банк дозволить зекономити кошти громади міста.
"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – сказав Поворозник.
Водночас заступник голови КМДА вважає, що для держави продаж банку є оптимальним рішенням у поточній ситуації.
Як повідомлялося, 9 серпня Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення пов'язано з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.
"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).
Однак у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнавав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та називав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.
Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.
Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.
Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.
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Так був же банк Хрещатик і що з ним сталося?- почистили банківську систему разом з податками громадян і це вже було при "новій" владі. А на скільки відомо банк Січ контролював Фірташ - гаманець Путіна, тож бюджет Києва повинен взяти ризики судових претензій до олігарха? чому тоді не реанімати с тим ж успіхом банк Хрещатик чи засновати новій? питання риторичне-бо батальон Монако.
Бандити мають бути в тюрмах!