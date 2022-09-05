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Влада Києва оголосила про плани створити власний банк під час війни

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кличко

Київська міська влада планує створити Муніципальний банк Києва на основі неплатоспроможного банку "Січ".

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, для цього влада міста подасть заявку на участь у конкурсі на виведення з ринку збанкрутілого банку, передає пресслужба КМДА.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк – це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом", – вважає Поворозник.

За його словами, Муніципальний банк дозволить зекономити кошти громади міста.

"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – сказав Поворозник.

Водночас заступник голови КМДА вважає, що для держави продаж банку є оптимальним рішенням у поточній ситуації.

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Як повідомлялося, 9 серпня Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення пов'язано з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Однак у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнавав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та називав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.

Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.

Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.

Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Ну негодяи, уже были банки в "собственности киевлян"! Был банк "Киев", был "городской" банк "Хрещатик", правда и один и другой попросту разворовали "бизьнесьмэны", прибоълиженные к городским властям. В первом случае группа Марченко, во втором случае -Хмельницкий и компания. Теперь окружению Клычка хочецца хапонуть по новой! Мало вщяток за дозвола на забудову, крупняк нужен, типа банка или асфальту закопать.
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05.09.2022 17:41
+3
За что Киеву наказание в виде этого наглого дебила с отбитыми не только мозгами, но и совестью.
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05.09.2022 22:02
+3
Очередной развод. Пример -- мост им.Кличка.
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06.09.2022 11:16
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Київська міська влада планує створити Муніципальний банк Києва на основі неплатоспроможного банку "Січ". Джерело: https://biz.censor.net/n3365201


Так був же банк Хрещатик і що з ним сталося?- почистили банківську систему разом з податками громадян і це вже було при "новій" владі. А на скільки відомо банк Січ контролював Фірташ - гаманець Путіна, тож бюджет Києва повинен взяти ризики судових претензій до олігарха? чому тоді не реанімати с тим ж успіхом банк Хрещатик чи засновати новій? питання риторичне-бо батальон Монако.
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05.09.2022 16:21 Відповісти
Зелёной банде можно во время войны ЦИНИЧНО Гуманитарную помощь контейнерами и вагонами тырить на миллионы , у ВСУ и беженцев
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05.09.2022 16:49 Відповісти
Жулики- еще одна бюджетная дыра для ворья. Госпредприятия стоят нам половину бюджета своими убытками- и тут же еще один как раз не хватает. Власть в стране захватили грязные коррупционеры- мародеры!
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05.09.2022 16:50 Відповісти
Ну негодяи, уже были банки в "собственности киевлян"! Был банк "Киев", был "городской" банк "Хрещатик", правда и один и другой попросту разворовали "бизьнесьмэны", прибоълиженные к городским властям. В первом случае группа Марченко, во втором случае -Хмельницкий и компания. Теперь окружению Клычка хочецца хапонуть по новой! Мало вщяток за дозвола на забудову, крупняк нужен, типа банка или асфальту закопать.
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05.09.2022 17:41 Відповісти
А Аркада ?
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06.09.2022 06:39 Відповісти
Не владею информацией.
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06.09.2022 07:45 Відповісти
теперь педаля еще и банкиром заделается... эвакуаторы же освоил
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06.09.2022 12:19 Відповісти
За что Киеву наказание в виде этого наглого дебила с отбитыми не только мозгами, но и совестью.
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05.09.2022 22:02 Відповісти
кацапа іди хрюкать туда
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06.09.2022 08:22 Відповісти
просто закончилось бабло которое украли с банка хрещатик, вот и вылез дибил
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05.09.2022 22:26 Відповісти
молодуху накладно содержать
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06.09.2022 12:20 Відповісти
КМДА в повному складі, а також Київська міська рада, мають бути арештовані, осуджені і відправлені на довіне ув'язнення.
Бандити мають бути в тюрмах!
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05.09.2022 23:28 Відповісти
Анекдот про партсобрание у мышей-"кто будет вешать колокольчик коту"?
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06.09.2022 07:46 Відповісти
Создать банк, выделить здание, банк разорить , на месте здания под видом реконструкции построить высотку - профит. Вот только на что хватит мозгов у кличка и его банды ( оболонский проспект 14- живой пример).
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06.09.2022 06:36 Відповісти
Был уже муниципалный банк "Хрещатик". Разорили руководители.
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06.09.2022 07:18 Відповісти
"Руководители" чего?
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06.09.2022 07:47 Відповісти
да, чего? банка. наруководили.
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06.09.2022 08:04 Відповісти
Сколько Вам лет? Руководители банка-наемные менеджеры. Их вина в том, что они кредитовали, возможно с нарушениями( а может и без них) предприятия принаджавшие собственникам. Деньги в карман -ложили Хмельницкий и Иванов, делились с городскими начальниками, а отвечать конечно( по закону) будут менеджеры. Ни Кличко, ни Хмельницкому ничего не будет... Они новый банк создадут, с новыми менеджерами.
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06.09.2022 09:14 Відповісти
а сколько Вам лет? Я в системе с 95-го года и повидал такое про всяких руководителей, три банка на ликвидации только у меня было. Бывают злоупотребления членов правления и других лиц с правом подписи по собственной инициативе, или распоряжению акционеров, бывают и членов наб совета (собственников, как правило). Я знавал членов правления хрещатика лично, они не могли не знать и не понимать, что они нарушают. Доказать их вину можно, только никто заниматься не будет. Хмельн и Ив тоже тоже рыльце в пуху, конечно. Кличко, как по мне вообще ни при чём. Там ещё при Черновецком начался произвол.
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10.09.2022 03:20 Відповісти
А! Так тебе задача просто Кличка и Хмельницкого отмазать, тролль? Так скажи Кличку, что тратить бюджетные деньги на воровской проект во время войны, как то не вовремя...
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10.09.2022 03:30 Відповісти
А чего тогда фамилию "Черновецкий" и " Кличко" пишешь полностью а "Хмельницкий" -как "Хмельн"? По шапке дадут? Ты смешной, тролль!
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10.09.2022 03:37 Відповісти
а вообще, по всем банкам которые при мне прижмурились - одна тенденция. Жадность и расчёт на авось. Ясное дело, собственники кредитовали себя любимых, следующими кредитами гасили предыдущие, что прокатывает на растущем рыгке. Потом крыза 2008, или 2014, народ и клиентура вынула из банка деньги, а кредиты возвращать нечем, випы всё на себя любимых потратили.
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10.09.2022 03:31 Відповісти
Ну так твои хозяева "хотят повторить"?
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10.09.2022 03:33 Відповісти
Теперь понятно зачем завалили "Сич"
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06.09.2022 08:57 Відповісти
Київу потрібно створити тут таке ПВО та ПРО,( получіти дозвіл від парламенту на закупівлю додаткових Намсів, чи Ірисів, чи Містралів, за київські гроші ще якихось,)) щоб Київ був найбезпечнішим містов, і виробляти своє озброєння!!!
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06.09.2022 11:07 Відповісти
Очередной развод. Пример -- мост им.Кличка.
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06.09.2022 11:16 Відповісти
Ну Віталя в брєгадє бил, шо нє понятно, всє єго рядом, кроят Кієв
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06.09.2022 13:54 Відповісти
 
 