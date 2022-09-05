Суд арештував активи компанії родини колаборанта Сальдо

У Житомирській області наклали арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині призначеного окупантами "губернатора" Херсонської області Володимира Сальдо.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту. Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави.

Наразі арешт накладено на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн грн.

До того ж вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).