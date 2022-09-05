Ринок дизпалива в Україні зменшився за пів року на 40%, – "Нафтогаз"

Баланс українського ринку дизельного палива в січні-червні 2022 року скоротився на 39,2% (на 1,29 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 2 млн тонн.

Про це свідчать дані, наведені у розширеному звіті НАК "Нафтогаз України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія відзначає, що попри припинення постачання дизпалива з Білорусі на український ринок з березня, ця країна за підсумками першого півріччя зберігала найбільшу частку у загальній структурі ринку – 23% (459 тис. тонн), на другому місці Польща – 14,9% (298 тис. тонн), на третьому – РФ з часткою 13,7% (274 тис. тонн).

Зруйнований внаслідок ракетного обстрілу Кременчуцький НПЗ встиг виробити 264 тис. тонн дизпалива (частка – 13,2%), з Румунії надійшло 255 тис. тонн (12,8%), з Болгарії – 119 тис. тонн (6%), з Литви – 83 тис. тонн (4,1%), з Туреччини – 53 тис. тонн (2,6%), з Угорщини – 51 тис. тонн (2,6%), із Словаччини – 34 тис. тонн (1,7%). Шебелинський НПЗ, що також зазнав ракетної атаки, виробив 16 тис. тонн (0,8%), з інших напрямків надійшло 94 тис. тонн (4,7%).

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Згідно зі звітністю "Нафтогазу", баланс українського ринку бензинів у січні-червні 2022 року скоротився на 34,1% (на 355 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 687 тис. тонн.

Зруйнований Кременчуцький НПЗ забезпечив постачання на ринок країни 258 тис. тонн бензинів (частка – 37,6%), Білорусь – 169 тис. тонн (24,6%), Румунія – 115 тис. тонн (16,7%), Литва – 35 тис. тонн (5,1%), Словаччина – 31 тис. тонн (4,5%), Польща – 21 тис. тонн (3,1%), Шебелинський НПЗ – 21 тис. тонн (3,1%), Угорщина – 18 тис. тонн (2,6%), інші напрями – 18 тис. тонн (2,6%).

Баланс українського ринку автогазу (LPG) у січні-червні 2022 року скоротився на 47,5% (на 444 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 490 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна за півроку війни збільшила імпорт автомобільного палива у 12 разів – із майже з 60 тис. тонн у березні до 710 тис. тонн у серпні. За даними Мінекономіки, якщо у березні було імпортовано лише 58,8 тис. тонн бензину, дизельного палива та зрідженого газу, то у травні постачання зросло до 380,8 тис. тонн, а в серпні – до 709,5 тис. тонн.