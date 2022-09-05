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Новини Енергетика
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Кремль вимагає скасування санкцій для відновлення постачання газу в ЄС "Північним потоком"

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песков

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу "Північним потоком" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

Про це він заявив журналістам у понеділок, передає Інтерфакс.

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію", – сказав він.

За його словами, залишився робочим тільки один агрегат, "і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування".

"З огляду на те, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум'яття, юридичне, практичне, у те, що пов'язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати", – зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування".

У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу "Північним потоком" повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом'якшені.

"Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз" , – сказав він.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

При цьому раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+12
Добре , що москальня вже відверто каже про те , що своїм газом
шантажує Європу 😠
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05.09.2022 14:33
+12
Пробуют держать всю Европу не только в заложниках, а ещё и идиотами? Грубо сшито, не прокатит.
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05.09.2022 14:42
+10
О!
А,як же ж "жівотворящіє" санкції!?
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05.09.2022 14:16
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О!
А,як же ж "жівотворящіє" санкції!?
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05.09.2022 14:16 Відповісти
Добре , що москальня вже відверто каже про те , що своїм газом
шантажує Європу 😠
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05.09.2022 14:33 Відповісти
Пробуют держать всю Европу не только в заложниках, а ещё и идиотами? Грубо сшито, не прокатит.
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05.09.2022 14:42 Відповісти
Но хорошо, что так говорит, и что Siemens уже опроверг. Чем больше самодискредитация москвы, тем лучше.
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05.09.2022 14:44 Відповісти
Головне щоб безхребетна Європа не дала задню...щоб не дай Боже путя не образився
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05.09.2022 15:18 Відповісти
росія купує артилерійські снаряди у КНДР - розвідка США Про закупівлю *********** у КНДР стало відомо за кілька днів після того, як росія отримала перші партії безпілотників іранського виробництва.Рішення росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, введені США та Європою, заважають москві отримувати припаси для армії, заявили представники американського уряду.
"кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати в Північній Кореї", - прокоментував Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.
Фредерік В. Каган, військовий експерт Американського інституту підприємництва, сказав, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що росія, схоже, неспроможна виробляти найпростішу техніку, необхідну ведення війни.
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06.09.2022 09:58 Відповісти
А навіщо?!
Кожний орк знає шо "свнкції не працюють" і від них "навіть кращє ніж було"....
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05.09.2022 15:34 Відповісти
Їде кацап на возику, коника поганяє... Тут, з-за повороту вилітає "Джип". Бабах!!! Возик у друзки, кінь у судорогах б"ється, кацапа в канаву відкинуло. Вилазять "братки" з машини. Один другому каже:

- Смотри, коню ноги переломало! Пристрели, чтоб не мучился!...

Бабах!... Пістолет в руці, підходить до кацапа:

- Дед, как себя чувствуешь? Всё в порядке?

- Ой, ребята всё нормально, здоровье - лучше, чем до аварии...
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06.09.2022 07:20 Відповісти
Руки по горло в крови , от ребенка до пенсионера , невинных людей , и эта Тварь , еще требует.. Как , можно вести диалог с таким палачом , как ? И , все это знают, все....
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05.09.2022 15:37 Відповісти
Так они же Иоанна Грозного признали святым и Сталина рисуют на иконах
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06.09.2022 10:26 Відповісти
Нема газу-не буде грошей.
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05.09.2022 16:45 Відповісти
нажаль ще трохи грошей у них є, і якийсь час можуть протриматись, але чи на довго вистачить оце питання. хоча кацапи звикли у лайні жити.
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06.09.2022 10:28 Відповісти
Щось рано почали лякати, ще тільки но осінь почалася. Здається, справа жах.
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05.09.2022 19:50 Відповісти
Та народ заспокойтеся це патякання Кремля ні до чого не призведе. І газ мордор буде гнати, і санкції ніхто не зниме
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05.09.2022 22:25 Відповісти
Нужно запускать альтернативные проекты поставок из других стран!
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06.09.2022 04:47 Відповісти
гнать надо подворотную кацапскую шелупонь со всех рынков...
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06.09.2022 05:29 Відповісти
Памятається, як ця гнида колись повторювала маразматичні шуточки царя - у нас газ у у вас. Ви готови воєвать за Нарву. І ось пріплилі - газ то є і його нема, а за Нарву нікому у самих воювати.
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06.09.2022 07:12 Відповісти
Європі потрібно не відновлювати постачання російського газу, а потрібно не купувати російський газ і послати Росію за російським кораблем.
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06.09.2022 09:47 Відповісти
Приємно бачити, що москалики полегшують нашу задачу по доказу неадекватності та безпринципної цинічності запарєбрікових кацапсін. ) Жгі на всє Пєсков, кидай ще більше погроз, хамства та лайна в усіх навколо, ми в тебе віримо!
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06.09.2022 11:42 Відповісти
 
 