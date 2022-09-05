Кремль вимагає скасування санкцій для відновлення постачання газу в ЄС "Північним потоком"

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу "Північним потоком" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

Про це він заявив журналістам у понеділок, передає Інтерфакс.

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію", – сказав він.

За його словами, залишився робочим тільки один агрегат, "і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування".

"З огляду на те, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум'яття, юридичне, практичне, у те, що пов'язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати", – зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування".

У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу "Північним потоком" повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом'якшені.

"Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз" , – сказав він.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

При цьому раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.