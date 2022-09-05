Країни Євросоюзу зможуть не впускати росіян із шенгенськими візами, – Боррель

Наявність шенгенської візи не є гарантією для громадян РФ на в’їзд до країн Євросоюзу.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на міжпарламентській конференції з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністри домовилися, що держави будуть використовувати національні можливості, щоб тримати під контролем потік людей, що перетинають кордони. Факт наявності візи не означає право на в'їзд до країни. Зрозуміло, це необхідна умова, але навіть якщо візу видали, може так станеться, що вам відмовлять", – сказав Боррель.

Водночас голова європейської дипломатії знову заявив, що країни ЄС "не можуть повністю ізолювати росіян від Європи".

Як повідомлялося, минулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.