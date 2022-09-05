Нацбанк призупинив ліцензії восьми фінкомпаніям

Національний банк застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про ТОВ "Фінансова компанія "Парадайз Фінанс", ТОВ "Грейт Фінанс", ТОВ "Фінансова компанія "Каррон", ТОВ "Фінансова компанія "Ю-бейс", ТОВ "Фінансова компанія "Профіпей", ТОВ "Фінансова компанія "Альянс Плюс", ТОВ "Фінансова компанія "Оріон" та ТОВ "Солано Фінанс".

"Зазначені фінансові компанії практично не ведуть діяльності, не комунікують із регулятором та не подають звітності тощо. Саме тому їм тимчасово зупинено ліцензії з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність", – зазначили в Нацбанку.

Наголошується, що фінансові компанії зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.